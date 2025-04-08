Снег укрыл цветущие сады Харькова и области в апреле (видео)

Непогода в Харькове и области — снегопад укрывает цветущие сады и клумбы.

Харьковчане в соцсетях делятся видео и фотографиями снегопада в апреле 2025 года. Ранее синоптики предупреждали о резкой перемене погоды на Харьковщине.

Примечательно, что похолодание и снегопад происходят во время весеннего цветения.

Видео: МГ «Объектив»