Снег укрыл цветущие сады Харькова и области в апреле (видео)
Непогода в Харькове и области — снегопад укрывает цветущие сады и клумбы.
Харьковчане в соцсетях делятся видео и фотографиями снегопада в апреле 2025 года. Ранее синоптики предупреждали о резкой перемене погоды на Харьковщине.
Примечательно, что похолодание и снегопад происходят во время весеннего цветения.
Видео: МГ «Объектив»
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- Категории: Погода, Харьков; Теги: прогноз погоды, сніг, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 8 апреля 2025 в 18:29;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Непогода в Харькове и области — снегопад укрывает цветущие сады и клумбы. ".