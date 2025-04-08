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Снег укрыл цветущие сады Харькова и области в апреле (видео)

Погода 18:29   08.04.2025
Оксана Якушко
Снег укрыл цветущие сады Харькова и области в апреле (видео)

Непогода в Харькове и области — снегопад укрывает цветущие сады и клумбы. 

Харьковчане в соцсетях делятся видео и фотографиями снегопада в апреле 2025 года. Ранее синоптики предупреждали о резкой перемене погоды на Харьковщине.

Примечательно, что похолодание и снегопад происходят во время весеннего цветения.

Видео: МГ «Объектив»

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 8 апреля 2025 в 18:29;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Непогода в Харькове и области — снегопад укрывает цветущие сады и клумбы. ".