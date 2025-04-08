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Завтра трамваи временно не будут ходить в одном из районов Харькова

Транспорт 17:33   08.04.2025
Оксана Якушко
Завтра трамваи временно не будут ходить в одном из районов Харькова Фото: Василий Голосный

Завтра, 9 апреля, с 10:00 до 11:00 трамваи №16 и 16А изменят маршруты, сообщает Харьковский горсовет.

С 10:00 до 11:00 трамваи не будут ходить на ул. Шевченко, ул. Моисеевской, ул. Веринской и во въезде Семиградском.

Причина – проведение работ СКП «Харьковзеленстрой», пояснили в Департаменте строительства и дорожного хозяйства.

В это время трамваи №16 и 16А будут ходить по такому маршруту: разворотный круг «Салтовский» — пр. Тракторостроителей — ул. Непокоренных — ул. Академика Павлова — перекресток ул. Семиградской и ул. Академика Павлова (узел «Сабурова дача»).

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 8 апреля 2025 в 17:33;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Завтра, 9 апреля, с 10:00 до 11:00 трамваи №16 и 16А изменят маршруты, сообщает Харьковский горсовет.".