Завтра трамваи временно не будут ходить в одном из районов Харькова

Завтра, 9 апреля, с 10:00 до 11:00 трамваи №16 и 16А изменят маршруты, сообщает Харьковский горсовет.

С 10:00 до 11:00 трамваи не будут ходить на ул. Шевченко, ул. Моисеевской, ул. Веринской и во въезде Семиградском.

Причина – проведение работ СКП «Харьковзеленстрой», пояснили в Департаменте строительства и дорожного хозяйства.

В это время трамваи №16 и 16А будут ходить по такому маршруту: разворотный круг «Салтовский» — пр. Тракторостроителей — ул. Непокоренных — ул. Академика Павлова — перекресток ул. Семиградской и ул. Академика Павлова (узел «Сабурова дача»).