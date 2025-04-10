На Харьковщине подорвался мужчина, он получил тяжелые травмы
10 апреля в селе Гонтаревка Чугуевского района во время проведения полевых работ на взрывоопасном предмете подорвался 40-летний мужчина, сообщили в ГУ ГСЧС в Харьковской области.
Отмечается, что пострадавший – работник местного сельскохозяйственного предприятия.
В результате взрыва аграрий получил тяжелые травмы. Его срочно госпитализировали, уточнил глава ХОВА Олег Синегубов.
«Обращаем внимание на высокую степень минной опасности в Харьковской области, особенно на деоккупированных территориях. Будьте осторожны, соблюдайте правила безопасности: не приближайтесь к таким предметам, не прикасайтесь к ним и не пытайтесь перемещать», — призвали спасатели.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: ГСЧС, Олег Синегубов, подорвался, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 10 апреля 2025 в 16:08;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "10 апреля в селе Гонтаревка Чугуевского района во время проведения полевых работ на взрывоопасном предмете подорвался 40-летний мужчина, сообщили в ГУ ГСЧС в Харьковской области.".