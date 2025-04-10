На Харьковщине подорвался мужчина, он получил тяжелые травмы

10 апреля в селе Гонтаревка Чугуевского района во время проведения полевых работ на взрывоопасном предмете подорвался 40-летний мужчина, сообщили в ГУ ГСЧС в Харьковской области.

Отмечается, что пострадавший – работник местного сельскохозяйственного предприятия.

В результате взрыва аграрий получил тяжелые травмы. Его срочно госпитализировали, уточнил глава ХОВА Олег Синегубов.

«Обращаем внимание на высокую степень минной опасности в Харьковской области, особенно на деоккупированных территориях. Будьте осторожны, соблюдайте правила безопасности: не приближайтесь к таким предметам, не прикасайтесь к ним и не пытайтесь перемещать», — призвали спасатели.