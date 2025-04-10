Работала на оккупантов в Пенсионном фонде: подозреваемая с Харьковщины сбежала

Правоохранители заочно сообщили о подозрении 44-летней жительнице поселка Великий Бурлук, которая, по данным следствия, пошла на сотрудничество с россиянами во время оккупации.

До полномасштабного вторжения фигурантка была специалистом в местном отделе Пенсионного фонда Украины. А уже после оккупации в 2022 году женщина получила от россиян руководящую должность, рассказал пресс-секретарь УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула.

«В июле ее назначили заведующей сектором обслуживания граждан в незаконно созданном филиале пенсионного фонда оккупантов», — сообщили в СБУ.

Как установили правоохранители, на этой должности фигурантка собирала сведения о лицах, которым выдавалась материальная помощь от оккупантов, организовывала выдачу пенсионных удостоверений российского образца, рассматривала обращения граждан по так называемому «социальному обеспечению» от РФ и консультировала их по российскому законодательству.

«О всех собранных данных и проделанной работе злоумышленница отчитывалась в «военно-гражданскую администрацию» рашистов. Незаконно собранные персональные данные жителей оккупированных районов могли быть использованы захватчиками для навязывания им в дальнейшем российского гражданства, а также фальсификации результатов псевдореферендума о присоединении к стране-агрессору», — отметили правоохранители.

Вв время деоккупации региона осенью 2022 года фигурантка сбежала на территорию РФ, выяснили в СБУ.

Ей заочно сообщили о подозрении по факту коллаборационной деятельности (ч. 5 ст. 111-1 УКУ), добавили в Харьковской областной прокуратуре.

Фигурантку объявили в розыск. Если вину докажут, ей угрожает от 5 до 10 лет тюрьмы, заявили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.