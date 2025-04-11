Работа в Харькове и области: какие вакансии есть в облэнерго
В АО «Харьковоблэнерго» опубликовали актуальные вакансии.
В частности, приглашают на работу в цех ремонта оборудования.
Актуальные вакансии в Харькове — электромонтеры по испытаниям и измерениям, электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий.
Актуальные вакансии в Харьковской области – маляр (город Пивденное), слесарь по механосборочным работам (город Пивденное).
«Заработная плата определяется и обсуждается во время собеседования с начальником цеха ремонта оборудования АО «Харьковоблэнерго», — говорится в сообщении.
Контактный телефон: 050 699 01 26, с 9:00 до 16:00, кроме субботы и воскресенья.
Напомним, 10 апреля Харьковская ОВА и центр занятости опубликовали очередной еженедельный рейтинг вакансий, которые доступны в Харькове и области. Размеры самых высоких зарплат, которые предлагают претендентам, существенно меньше тех, которые заявляли в предыдущих рейтингах.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: АО "Харьковоблэнерго", вакансии, новости Харькова, работа, робота;
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- • Дата публикации материала: 11 апреля 2025 в 12:09;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В АО «Харьковоблэнерго» опубликовали актуальные вакансии.".