Вакансии по 100 тыс. грн закончились: какие зарплаты предлагают в Харькове

Харьковская ОВА и центр занятости опубликовали очередной еженедельный рейтинг вакансий, которые доступны в Харькове и области.

Размеры самых высоких зарплат, которые предлагают соискателям, существенно меньше тех, которые заявляли в предыдущих рейтингах. На минувшей неделе лидировала вакансия с зарплатой более 80 тысяч гривен, а 27 марта — вовсе более 190 тысяч. В нынешнем рейтинге следующие предложения для соискателей.

1. Заместитель начальника отдела – 28 500 грн.

2. Заведующий лабораторией – 25 500 грн.

3. Резчик бумаги, картона и целлюлозы – 25 000 грн.

4. Аппаратчик-экстракторщик – 23 700 грн.

5. Врач-диетолог – 23 000 грн.

6. Инженер по автоматизированным системам управления производством –22 980 грн.

7. Токарь-револьверщик – 20 000 грн.

8. Варщик пищевого сырья и продуктов (кондитерское производство) – 19 990 грн.

9. Руководитель группы – 19 940 грн.

10. Отпариватель-прессовщик – 14 000 грн.

В целом по области на 10 апреля актуальны 2729 вакансий. С полным перечнем можно ознакомиться тут.