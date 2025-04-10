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Вакансии по 100 тыс. грн закончились: какие зарплаты предлагают в Харькове

Общество 11:35   10.04.2025
Оксана Горун
Вакансии по 100 тыс. грн закончились: какие зарплаты предлагают в Харькове

Харьковская ОВА и центр занятости опубликовали очередной еженедельный рейтинг вакансий, которые доступны в Харькове и области.

Размеры самых высоких зарплат, которые предлагают соискателям, существенно меньше тех, которые заявляли в предыдущих рейтингах. На минувшей неделе лидировала вакансия с зарплатой более 80 тысяч гривен, а 27 марта — вовсе более 190 тысяч. В нынешнем рейтинге следующие предложения для соискателей.

1. Заместитель начальника отдела – 28 500 грн.
2. Заведующий лабораторией – 25 500 грн.
3. Резчик бумаги, картона и целлюлозы – 25 000 грн.
4. Аппаратчик-экстракторщик – 23 700 грн.
5. Врач-диетолог – 23 000 грн.
6. Инженер по автоматизированным системам управления производством –22 980 грн.
7. Токарь-револьверщик – 20 000 грн.
8. Варщик пищевого сырья и продуктов (кондитерское производство) – 19 990 грн.
9. Руководитель группы – 19 940 грн.
10. Отпариватель-прессовщик – 14 000 грн.

В целом по области на 10 апреля  актуальны 2729 вакансий. С полным перечнем можно ознакомиться тут.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 10 апреля 2025 в 11:35;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковская ОВА и центр занятости опубликовали очередной еженедельный рейтинг вакансий, которые доступны в Харькове и области".