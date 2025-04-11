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РФ начала чаще бить КАБами, за пять дней сбросили 36 авиабомб – ОТГ «Харьков»

Фронт 15:29   11.04.2025
Виктория Яковенко
РФ начала чаще бить КАБами, за пять дней сбросили 36 авиабомб – ОТГ «Харьков» Скриншот

Об активизации вражеской авиации на Харьковском направлении сообщили в ОТГ «Харьков».

«Начиная с прошлой пятницы, за пять следующих дней враг сбросил на Харьковское направление 36 управляемых авиабомб, это существенный рост. Например, за прошедшие сутки враг сбрасывал КАБы в районе населенных пунктов Казачья Лопань и Уды», — сообщил пресс-секретарь ОТГ «Харьков» Павел Шамшин в эфире нацмарафона.

Он также рассказал, что сложная ситуация в Волчанске. Город уничтожен, там не осталось уцелевших построек. При этом оккупанты продолжают обстреливать населенный пункт из всего вида вооружения.

Шамшин также проинформировал о ситуации в районе Двуречной.

«Там россияне тоже стараются не сбавлять темп. Они продолжают перебрасывать свои пехотные группы на правый берег реки Оскол. Их намерение – удержание и расширение плацдарма и создание угрозы городу Купянск с севера. Для того чтобы создать реальную угрозу для Купянска, россиянам нужно возвести понтонные переправы. Недавно была такая попытка, но тяжелый механизированный мост наши силы уничтожили. Пока технику переправить на правый берег Оскол им не удается», — отметил Шамшин.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

Читайте также: «Противник действительно усилил активность» — НГУ о Харьковском направлении

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 11 апреля 2025 в 15:29;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Об активизации вражеской авиации на Харьковском направлении сообщили в ОТГ «Харьков».".