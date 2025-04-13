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Четыре боя в Харьковской области с начала суток – Генштаб ВСУ

Происшествия 17:58   13.04.2025
Оксана Якушко
Четыре боя в Харьковской области с начала суток – Генштаб ВСУ Фото: Генштаб ВСУ

В Харьковском направлении россияне дважды штурмовали позиции украинских защитников, сообщил Генштаб ВСУ.

Атаковали россияне возле Волчанска и Волчанских Хуторов. В настоящее время продолжается один бой.

Дважды россияне атаковали на Купянском направлении возле Петропавловки и Загрызового.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 13 апреля 2025 в 17:58;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковском направлении россияне дважды штурмовали позиции украинских защитников, сообщил Генштаб ВСУ.".