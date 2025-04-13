Четыре боя в Харьковской области с начала суток – Генштаб ВСУ

В Харьковском направлении россияне дважды штурмовали позиции украинских защитников, сообщил Генштаб ВСУ.

Атаковали россияне возле Волчанска и Волчанских Хуторов. В настоящее время продолжается один бой.

Дважды россияне атаковали на Купянском направлении возле Петропавловки и Загрызового.