Планы по разминированию сельхозземель на 2025-й назвали в ХОВА (видео)

На этот год в Харьковской области 42 фермерских хозяйства подали заявки на участие в госпрограмме по компенсации за разминирование угодий общей площадью около 40 тысяч гектаров, рассказал журналистам координатор Центра координации противоминной деятельности при ХОВА Даниил Кислый.

«Мы планируем их реализовать и на этом не останавливаемся. Мы делаем все возможное, чтобы фермеры узнавали об этой программе, потому что не все осведомлены», — сказал Кислый.

Он напомнил, что, согласно госпрограмме, фермеры могут получить компенсацию до 80% от стоимости разминирования земли через онлайн-инструмент в Государственном аграрном реестре. Остальное должен оплатить заказчик.

«Сейчас по тендерам подаются заявки ежедневно. На тот год у нас было проведено около 20 тендеров. Около 20 фермерских организаций, которые прошли по тендерной процедуре. Сейчас у нас есть 40 тысяч гектаров на заявки на нетехническое обследование. Именно они идут на Центр координации противоминной деятельности. Мы распределяем между операторами противоминной деятельности для того, чтобы операторы могли податься через систему Государственного аграрного реестра на тендер и получить компенсацию», — отметил Кислый.

Он подчеркнул, что Харьковщина является одной из самых заминированных областей Украины. Почти 40% территорий предположительно загрязнены.

В госбюджете на 2025 год заложили миллиард гривен на программу компенсации за разминирование аграрных земель. Общая цель правительства — вернуть 80% потенциально загрязненных территорий к продуктивному использованию в течение следующего десятилетия.