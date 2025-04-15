КАБы повторно скинули на поселок в Харьковском районе — ГСЧС о последствиях
ГСЧС Украины сообщила об авиаударе по поселку Слатино в Харьковском районе. Бомбили утром 15 апреля.
«Сегодня утром в результате попадания авиабомбы по прифронтовому населенному пункту произошли частичные разрушения и повреждения двухэтажных и частных жилых домов. Возник пожар на площади 40 м кв. Горели дворовые постройки, гаражи и автомобиль», — проинформировали спасатели.
По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.
На месте работали десять сотрудников ГСЧС и две единицы техники.
Напомним, КАБами по Слатино били и 14 апреля утром. «Прилет» пришелся посреди частного сектора. Бомба повредила около 20 домов, пострадали два человека.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: ГСЧС, кабы, новости Харькова, Слатино;
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- • Дата публикации материала: 15 апреля 2025 в 09:00;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "ГСЧС Украины сообщила об авиаударе по поселку Слатино в Харьковском районе. Бомбили утром 15 апреля".