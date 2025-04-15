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Противопехотное минное поле обнаружили в популярном лесу на Харьковщине 📹

Общество 08:48   15.04.2025
Оксана Горун
Противопехотное минное поле обнаружили в популярном лесу на Харьковщине 📹

Саперы ГСЧС обследуют подъезды к лесам на Харьковщине. Среди сосен нашли минное поле площадью 1,2 га, покрытое ПОМ-3.

Смертельно опасную зону обнаружили в знаменитых Изюмских лесах, которые до «освобождения» россиянами были любимым местом отдыха и тихой охоты жителей Харьковской области.

«Производится очищение от взрывоопасных предметов дорог и мест прокладки минерализованных полос в лесных массивах Харьковщины. В ходе работ обнаружено противопехотное минное поле размером 1,2 га, на котором установлены противопехотные мины ПОМ-3», — рассказал Олег Малетич, водитель-сапер отделения механизированного разминирования ГСЧС.

Смертоносные мины безопасно уничтожили. Однако спасатели очередной раз предупредили жителей региона: необходимо быть  максимально осторожными и бдительными.

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«В случае обнаружения подозрительных предметов ни при каких обстоятельствах не приближайтесь к ним, не прикасайтесь и немедленно сообщите о находке по номеру телефона 101!» — подчеркнули в ГСЧС.

Мина ПОМ-3 в лесу на Харьковщине

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 15 апреля 2025 в 08:48;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Саперы ГСЧС обследуют подъезды к лесам на Харьковщине. Среди сосен нашли минное поле площадью 1,2 га, покрытое ПОМ-3".