Противопехотное минное поле обнаружили в популярном лесу на Харьковщине 📹
Саперы ГСЧС обследуют подъезды к лесам на Харьковщине. Среди сосен нашли минное поле площадью 1,2 га, покрытое ПОМ-3.
Смертельно опасную зону обнаружили в знаменитых Изюмских лесах, которые до «освобождения» россиянами были любимым местом отдыха и тихой охоты жителей Харьковской области.
«Производится очищение от взрывоопасных предметов дорог и мест прокладки минерализованных полос в лесных массивах Харьковщины. В ходе работ обнаружено противопехотное минное поле размером 1,2 га, на котором установлены противопехотные мины ПОМ-3», — рассказал Олег Малетич, водитель-сапер отделения механизированного разминирования ГСЧС.
Смертоносные мины безопасно уничтожили. Однако спасатели очередной раз предупредили жителей региона: необходимо быть максимально осторожными и бдительными.
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«В случае обнаружения подозрительных предметов ни при каких обстоятельствах не приближайтесь к ним, не прикасайтесь и немедленно сообщите о находке по номеру телефона 101!» — подчеркнули в ГСЧС.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: ГСЧС, ліс, лес, міни, мины, новости Харькова, разминирование, розмінування;
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- • Дата публикации материала: 15 апреля 2025 в 08:48;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Саперы ГСЧС обследуют подъезды к лесам на Харьковщине. Среди сосен нашли минное поле площадью 1,2 га, покрытое ПОМ-3".