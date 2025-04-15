Противопехотное минное поле обнаружили в популярном лесу на Харьковщине 📹

Саперы ГСЧС обследуют подъезды к лесам на Харьковщине. Среди сосен нашли минное поле площадью 1,2 га, покрытое ПОМ-3.

Смертельно опасную зону обнаружили в знаменитых Изюмских лесах, которые до «освобождения» россиянами были любимым местом отдыха и тихой охоты жителей Харьковской области.

«Производится очищение от взрывоопасных предметов дорог и мест прокладки минерализованных полос в лесных массивах Харьковщины. В ходе работ обнаружено противопехотное минное поле размером 1,2 га, на котором установлены противопехотные мины ПОМ-3», — рассказал Олег Малетич, водитель-сапер отделения механизированного разминирования ГСЧС.

Смертоносные мины безопасно уничтожили. Однако спасатели очередной раз предупредили жителей региона: необходимо быть максимально осторожными и бдительными.

«В случае обнаружения подозрительных предметов ни при каких обстоятельствах не приближайтесь к ним, не прикасайтесь и немедленно сообщите о находке по номеру телефона 101!» — подчеркнули в ГСЧС.