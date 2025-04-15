Об усилении защиты приграничной Золочевщины сообщил Синегубов (фото)
Пограничникам, которые защищают украинские рубежи в пределах Золочевской громады, передали очередную партию дронов, сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.
«Боевые «птички» будут поражать вражескую технику и пехоту», — написал Синегубов в Telegram.
Он также рассказал, что в рамках правительственной программы «Пліч-о-пліч», которая объединяет громады тыла и приграничья по всей Украине, был подписан меморандум о сотрудничестве между Золочевской громадой Харьковщины и Золочевским горсоветом Львовской области.
«Спасибо громадам за совместную работу. Спасибо нашим несокрушимым пограничникам. Прилагаем усилия для усиления обороноспособности Харьковщины», — добавил Синегубов.
Напомним, о занятии россиянами района села Сотницкий Казачок Золочевской громады проект DeepState проинформировал еще 16 ноября 2024 года. После этого обновления информации по этому населенному пункту от аналитиков не было.
9 апреля начальник ХОВА Олег Синегубов в эфире нацмарафона говорил, что на севере области постоянно ведутся активные боевые действия, а также противник испытывает новые участки территории на Золочевском и Боровском направлениях.
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- Категории: Фронт, Харьков; Теги: дрони, дроны, золочевская громада, коваленко, новости Харькова, Олег Синегубов;
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- • Дата публикации материала: 15 апреля 2025 в 20:48;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Пограничникам, которые защищают украинские рубежи в пределах Золочевской громады, передали очередную партию дронов, сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.".