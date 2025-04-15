Об усилении защиты приграничной Золочевщины сообщил Синегубов (фото)

Пограничникам, которые защищают украинские рубежи в пределах Золочевской громады, передали очередную партию дронов, сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.

«Боевые «птички» будут поражать вражескую технику и пехоту», — написал Синегубов в Telegram.

Он также рассказал, что в рамках правительственной программы «Пліч-о-пліч», которая объединяет громады тыла и приграничья по всей Украине, был подписан меморандум о сотрудничестве между Золочевской громадой Харьковщины и Золочевским горсоветом Львовской области.

«Спасибо громадам за совместную работу. Спасибо нашим несокрушимым пограничникам. Прилагаем усилия для усиления обороноспособности Харьковщины», — добавил Синегубов.

Напомним, о занятии россиянами района села Сотницкий Казачок Золочевской громады проект DeepState проинформировал еще 16 ноября 2024 года. После этого обновления информации по этому населенному пункту от аналитиков не было.

9 апреля начальник ХОВА Олег Синегубов в эфире нацмарафона говорил, что на севере области постоянно ведутся активные боевые действия, а также противник испытывает новые участки территории на Золочевском и Боровском направлениях.