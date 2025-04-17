Не приносить искусственные цветы на кладбища просят в городе на Харьковщине
Фото: Валковский горсовет
В Валковском городском совете обратились к жителям с просьбой воздержаться от использования искусственных (пластмассовых) цветов на кладбищах.
«Это не уважение, а вред – и для природы, и для нас всех. Пасха без пластика – сохраним природу вместе!», — говорится в сообщении.
Там отметили, что такой традиции нет в цивилизованном мире. И напомнили, что пластик не разлагается десятилетиями, отравляет почву, воздух и воду.
«Лучше живая молитва, искренняя память и цветы из сада или из бумаги, которые можно компостировать», — добавили в Валковской мэрии.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: Валки, кладбища, пасха, харьковщина, цветы;
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- • Дата публикации материала: 17 апреля 2025 в 13:20;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Валковском городском совете обратились к жителям с просьбой воздержаться от использования искусственных (пластмассовых) цветов на кладбищах.".