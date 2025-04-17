Не приносить искусственные цветы на кладбища просят в городе на Харьковщине

В Валковском городском совете обратились к жителям с просьбой воздержаться от использования искусственных (пластмассовых) цветов на кладбищах.

«Это не уважение, а вред – и для природы, и для нас всех. Пасха без пластика – сохраним природу вместе!», — говорится в сообщении.

Там отметили, что такой традиции нет в цивилизованном мире. И напомнили, что пластик не разлагается десятилетиями, отравляет почву, воздух и воду.

«Лучше живая молитва, искренняя память и цветы из сада или из бумаги, которые можно компостировать», — добавили в Валковской мэрии.

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