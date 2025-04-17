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Не приносить искусственные цветы на кладбища просят в городе на Харьковщине

Общество 13:20   17.04.2025
Виктория Яковенко
Не приносить искусственные цветы на кладбища просят в городе на Харьковщине Фото: Валковский горсовет

В Валковском городском совете обратились к жителям с просьбой воздержаться от использования искусственных (пластмассовых) цветов на кладбищах.

«Это не уважение, а вред – и для природы, и для нас всех. Пасха без пластика – сохраним природу вместе!», — говорится в сообщении.

Там отметили, что такой традиции нет в цивилизованном мире. И напомнили, что пластик не разлагается десятилетиями, отравляет почву, воздух и воду.

«Лучше живая молитва, искренняя память и цветы из сада или из бумаги, которые можно компостировать», — добавили в Валковской мэрии.

Читайте также: Посещать кладбища запретили в громаде под Харьковом

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 17 апреля 2025 в 13:20;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Валковском городском совете обратились к жителям с просьбой воздержаться от использования искусственных (пластмассовых) цветов на кладбищах.".