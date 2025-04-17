Посещать кладбища запретили в громаде под Харьковом
В части старостатов Дергачевской городской громады кладбища будут закрыты для посетителей и на Пасху, и на Красную горку. Об этом напомнил начальник ГВА Вячеслав Задоренко.
«Напоминаем, что на территории Прудянского, Козачелопанского, Проходовского и Токаровского старостатов запрещено посещать кладбища», — написал Задоренко 17 апреля.
Он не уточнял причины, но они очевидны. Перечисленные территории находятся вблизи российской границы. Также часть из них была оккупирована, часть находилась под плотными обстрелами с 2022 года, поэтому вероятность заминирования территории кладбищ крайне высокая.
На остальной территории громады посещать кладбища разрешено. Задоренко обратился к жителям с просьбой соблюдать правила обращения с отходами во время уборки на могилах.
«Мусор, который накапливается в процессе уборки, необходимо сортировать отдельно: пластиковые изделия, стекло и бумага; органические отходы; ветви и древесина. Это поможет обеспечить своевременный и эффективный вывоз мусора, а также сохранить чистоту и порядок на территории кладбищ», — подчеркнул он.
Напомним, часть кладбищ Харькова также остается закрытой уже три года — из-за того, что территорию не разминировали.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: дергачевская громада, задоренко, кладбища, новости Харькова, пасха;
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- • Дата публикации материала: 17 апреля 2025 в 10:27;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В части старостатов Дергачевской городской громады кладбища будут закрыты для посетителей и на Пасху, и на Красную горку. Об этом напомнил начальник ГВА Вячеслав Задоренко".