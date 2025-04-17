Почти 2 тыс. деревьев срубили на Харьковщине: что грозит «черным лесорубам»
В 2023 году, по данным следствия, восемь жителей Харьковщины без каких-либо разрешительных документов спилили почти 1800 деревьев. Ущерб от такого бизнеса на природе оценили в более чем 5 миллионов гривен.
Древесина свозилась на территорию нефункционирующего предприятия в городе Златополь, где ее хранили перед продажей, сообщают в Харьковской областной прокуратуре.
По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, в группу «черных лесорубов» входили восемь мужчин в возрасте от 32 до 53 лет. Правоохранители провели 18 обысков на территории Лозовского района в местах жительства фигурантов, в их машинах и складских помещениях, где хранилась древесина.
Обвинительный акт по ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 246 УКУ направлен в Первомайский горрайонный суд Харьковской области. Злоумышленникам грозит от пяти до семи лет лишения свободы.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: деревья, ліс, лес, новости Харькова, Харьковская областная прокуратура, черные лесорубы;
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- • Дата публикации материала: 17 апреля 2025 в 17:50;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В 2023 году, по данным следствия, восемь жителей Харьковщины без каких-либо разрешительных документов спилили почти 1800 деревьев.".