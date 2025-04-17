Live
  • Чт 17.04.2025
  • Харьков  +20°С
  • USD 41.22
  • EUR 46.82

Почти 2 тыс. деревьев срубили на Харьковщине: что грозит «черным лесорубам»

Общество 17:50   17.04.2025
Елена Нагорная
Почти 2 тыс. деревьев срубили на Харьковщине: что грозит «черным лесорубам»

В 2023 году, по данным следствия, восемь жителей Харьковщины без каких-либо разрешительных документов спилили почти 1800 деревьев. Ущерб от такого бизнеса на природе оценили в более чем 5 миллионов гривен.

Древесина свозилась на территорию нефункционирующего предприятия в городе Златополь, где ее хранили перед продажей, сообщают в Харьковской областной прокуратуре.

По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, в группу «черных лесорубов» входили восемь мужчин в возрасте от 32 до 53 лет. Правоохранители провели 18 обысков на территории Лозовского района в местах жительства фигурантов, в их машинах и складских помещениях, где хранилась древесина.

Обвинительный акт по ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 246 УКУ направлен в Первомайский горрайонный суд Харьковской области. Злоумышленникам грозит от пяти до семи лет лишения свободы.

Читайте также: Лес на Харьковщине высаживают вместе со студентами: подробности (фото)

Автор: Елена Нагорная
Популярно
В Харькове начинают отключать горячую воду: кто будет первым
В Харькове начинают отключать горячую воду: кто будет первым
17.04.2025, 09:08
Какой город на Харьковщине РФ будет пытаться захватить до 9 мая: данные ВСУ
Какой город на Харьковщине РФ будет пытаться захватить до 9 мая: данные ВСУ
16.04.2025, 15:33
Секреты идеальной паски: рецептом поделился харьковский шеф-повар (видео)
Секреты идеальной паски: рецептом поделился харьковский шеф-повар (видео)
14.04.2025, 19:43
Ущерб – почти 50 тысяч: на Харьковщине поймали браконьера с рыбой и раками
Ущерб – почти 50 тысяч: на Харьковщине поймали браконьера с рыбой и раками
17.04.2025, 13:46
«На случай отключения ТЭЦ-5» — как решают проблемы отопления трех громад
«На случай отключения ТЭЦ-5» — как решают проблемы отопления трех громад
17.04.2025, 11:48
Заболели собаки: на Харьковщине еще два случая бешенства — в городе и селе
Заболели собаки: на Харьковщине еще два случая бешенства — в городе и селе
17.04.2025, 18:46

Новости по теме:

14:42
Плодовые деревья на Харьковщине в опасности: проснулись жуки, что делать
15:19
Сколько аварийных деревьев за месяц снесли в Харькове, сообщили коммунальщики
11:56
Деревья пилят на местах взрывов в Харькове (фото)
18:41
Экс-губернатор Харьковщины возглавил наблюдательный совет ГП «Леса Украины»
21:27
Восстановление лесов Харьковщины продолжается: где высадили новые деревья

Вы читали новость: «Почти 2 тыс. деревьев срубили на Харьковщине: что грозит «черным лесорубам»»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 17 апреля 2025 в 17:50;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В 2023 году, по данным следствия, восемь жителей Харьковщины без каких-либо разрешительных документов спилили почти 1800 деревьев.".