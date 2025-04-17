Почти 2 тыс. деревьев срубили на Харьковщине: что грозит «черным лесорубам»

В 2023 году, по данным следствия, восемь жителей Харьковщины без каких-либо разрешительных документов спилили почти 1800 деревьев. Ущерб от такого бизнеса на природе оценили в более чем 5 миллионов гривен.

Древесина свозилась на территорию нефункционирующего предприятия в городе Златополь, где ее хранили перед продажей, сообщают в Харьковской областной прокуратуре.

По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, в группу «черных лесорубов» входили восемь мужчин в возрасте от 32 до 53 лет. Правоохранители провели 18 обысков на территории Лозовского района в местах жительства фигурантов, в их машинах и складских помещениях, где хранилась древесина.

Обвинительный акт по ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 246 УКУ направлен в Первомайский горрайонный суд Харьковской области. Злоумышленникам грозит от пяти до семи лет лишения свободы.