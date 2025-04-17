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Семейная ссора на Харьковщине не решилась словами: жена схватила нож — НПУ

Происшествия 12:14   17.04.2025
Виктория Яковенко
Семейная ссора на Харьковщине не решилась словами: жена схватила нож — НПУ Фото: ГУНП в Харьковской области

В поселке Орелька в Лозовском районе застолье супруг начались ссорой, а затем закончились ножевым ранением.

Как сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области, муж и жена вместе дома употребляли алкоголь. Между ними возникла ссора.

«В ходе которой 42-летняя женщина несколько раз ударила ножом своего 48-летнего мужа, чем нанесла ему тяжелые телесные повреждения», — установили в полиции.

О событии правоохранителям рассказали фельдшеры «скорой» 15 апреля в 20:00.

Следователи сообщили женщине о подозрении по ч. 1 ст. 121 (преднамеренное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Если вину докажут, ей грозит до 8 лет тюрьмы.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 17 апреля 2025 в 12:14;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В поселке Орелька в Лозовском районе застолье супруг начались ссорой, а затем закончились ножевым ранением.".