Больше 3000 окон вылетело в Харькове из-за ударов «Искандерами» (фото)

В Харькове коммунальные службы утром 18 апреля уже приступили к ликвидации последствий российского ракетного удара. Предстоит закрыть тысячи окон.

Дополнено в 10:00. В Основянском районе продолжают выявлять повреждения жилых домов.

«По состоянию на 9:00 зафиксировано 3657 выбитых окон и 80 остеклений балконов. Специалисты КП «Харьковское ремонтно-строительное предприятие» и КП «Харьковспецстрой» продолжают закрывать поврежденные контуры, а бригады КП «Харьковблагоустройство» убирают битые стекла и габаритный мусор», — сообщает прессслужба Харьковского горсовета.

09:14. В Основянском районе Харькова, где в воздухе посреди многоэтажек взорвался кассетный «Искандер», повреждено более 20 многоквартирных и частных домов.

«Как сообщили в Департаменте жилищно-коммунального хозяйства, на сегодня зафиксировано 3084 выбитых окна в квартирах и еще 405 — в местах общего пользования. На месте обстрела идет ликвидация последствий вражеской атаки. В частности, работники КП «Харьковское ремонтно-строительное предприятие» закрывают выбитые окна. Предварительное обследование повреждений продолжается», — проинформировала пресс-служба Харьковского горсовета.

Фото с места опубликовала Харьковская областная прокуратура.

Напомним, Харьков около 05:09 утра оказался под российской ракетной атакой. Мэр города сообщил об ударе тремя ракетами. Один из «прилетов» — по многоэтажному дому в Основянском районе. Под завалами могут быть люди. Известно о 60 пострадавших и погибшем. Харьковская областная прокуратура сообщила, что для удара использовали три «Искандера», один из них взорвался в воздухе возле многоэтажки. «В ходе осмотра уже установлено, что подрыв ракеты произошел в воздухе с целью максимального поражения гражданских объектов», — подчеркнул спикер прокуратуры. Мэр Харькова Игорь Терехов отметил, что также удар пришелся по гражданскому предприятию, производство которого никак не связано с военной промышленностью. Там тяжело ранены сотрудники.