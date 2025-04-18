«Фейерическое зрелище» устроили россияне на Харьковщине: что произошло
Накануне, 17 апреля, армия РФ пыталась форсировать реку Оскол сразу тремя БМП. Все было безуспешно, сообщил в эфире нацмарафона пресс-секретарь ОТГ «Харьков» Павел Шамшин.
«В районе Двуречной россияне пытаются удерживать и расширять плацдарм на правом берегу Оскола, с целью создания угрозы городу Купянск с севера. Сейчас там находится только пехота, но вчера мы наблюдали чрезвычайно феерическое зрелище, как россияне пытались форсировать реку Оскол сразу тремя БМП. Одна БМП была уничтожена еще на подходе к берегу. Другая БМП заскочила в реку, но что-то пошло не так, она застряла и была уничтожена, экипаж погиб. Третья БМП форсировала реку, но прожила недолго. Вскоре она была выслежена нашими дронами и сожжена», – рассказал Шамшин.
Он также сообщил и о ситуации в районе Волчанска. По его данным, оккупанты обстреливают город из всего имеющегося вооружения.
«Россияне не отказались от того, чтобы выбить наши силы за пределы города, они проводят атаки в самом Волчанске и вблизи населенных пунктов Волчанские Хутора, Тихое. Успехов они не имеют. Относительно попыток форсировать реку Волчья, пока таких попыток не наблюдаем, в последний раз это было в конце февраля-начале марта, когда река была покрыта льдом. Некоторые пехотные группы врага сумели переправиться на южный берег, но эта пехота была быстро уничтожена», – отметил Шамшин.
Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»
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- Категории: Фронт, Харьков; Теги: война, волчанск, ОТГВ "Харьков", фронт, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 18 апреля 2025 в 14:19;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Накануне, 17 апреля, армия РФ пыталась форсировать реку Оскол сразу тремя БМП. Все было безуспешно, сообщил в эфире нацмарафона пресс-секретарь ОТГ «Харьков» Павел Шамшин.".