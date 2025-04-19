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«Ешьте меньше, но чаще»: советы — как отметить Пасху и не заболеть

Общество 11:59   19.04.2025
Елена Нагорная
«Ешьте меньше, но чаще»: советы — как отметить Пасху и не заболеть Фото: Freepik.com

На Пасху украинцы по традиции готовят щедрый стол с мясом, колбасками, яйцами и пасками, некоторые до этого придерживаются строгого поста.

Советы Центра общественного здоровья распространил в Facebook Харьковский областной центр контроля и профилактики болезней.

Выходите из поста постепенно

Если вы постились — организм не готов сразу к жирной, жареной или очень соленой пище. Возвращайтесь к привычному питанию постепенно: легкие блюда, небольшие порции, печеное мясо вместо жареного, запеченные или свежие овощи, рыба, сыр. И не более одного-двух блюд за раз.

Будьте осмотрительны с традиционными пасхальными продуктами

Колбасы и мясные изделия часто содержат много соли, жира и различных добавок. Выбирайте те, где мяса не менее 70%, без усилителей вкуса и красителей. Паски — источник простых углеводов. Ешьте их в меру: куска размером с ладонь — вполне достаточно на один раз. Если печете сами — добавьте меньше сахара, используйте цельнозерновую муку, кисломолочные ингредиенты, полезные специи.

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Яйца — отличный источник белка для здорового рациона

Для пасхальных яиц берите натуральные красители: луковая шелуха, свекла, куркума, капуста. Добавьте в меню овощные блюда, продукты с клетчаткой (цельнозерновой хлеб, каши), нежирную рыбу или птицу (кроме мяса водоплавающих птиц).

Ешьте меньше, но чаще

Праздник — не соревнование «кто больше съест». Если вкусных блюд много и все хочется попробовать, попробуйте есть 4-5 раз в день небольшими порциями, поскольку большие порции могут привести к ощущению тяжести в животе, изжоге или даже расстройствам пищеварения.

Пейте воду и напитки без добавления сахара

1,5-2 литра воды в день помогут организму справиться с сытным меню. Избегайте добавленного сахара — компоты, компоты, узвары, соки без сахара — лучший выбор. От алкоголя лучше отказаться вообще. Утверждение о пользе маленьких доз алкоголя — это миф.

Движение — лучший друг после праздничного стола

Прогулка на свежем воздухе после праздничного обеда — отличный способ облегчить пищеварение и подарить себе хорошее настроение. Если погода и ситуация с безопасностью позволяют — отправляйтесь на прогулку всей семьей!

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На Пасху прогнозируют солнечную и теплую погоду, а с наступлением тепла возрастает риск острых кишечных инфекций, предупреждают в Центре общественного здоровья. За первые три месяца года уже зарегистрировано более 11 тысяч случаев — это на 10% больше, чем за такой же период 2024-го.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 19 апреля 2025 в 11:59;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Пасху украинцы по традиции готовят щедрый стол с мясом, колбасками, яйцами и пасками, некоторые до этого придерживаются строгого поста.".