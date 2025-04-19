Ночная атака дронов на Харьков: было два «прилета», сообщили в прокуратуре

Пресс-служба Харьковской областной прокуратуры пролила свет на информацию об атаке «Шахедов» на Харьков в ночь на 19 апреля.

В 3:40 Воздушные силы ВСУ информировали о БпЛА в направлении Харькова с востока, и уже в 3:54 мэр Игорь Терехов написал в Telegram о «прилете» дрона в частном секторе Киевского района.

Впрочем, в утренних сводках начальника ХОВА Олега Синегубова и ГУ Нацполиции в Харьковской области никакой информации о ночной атаке БпЛА и ее последствиях не было.

В пресс-службе Харьковской областной прокуратуры рассказали МГ «Объектив», что в период с 3:30 до 4:00 в Харькове зафиксировали два попадания. В Шевченковском районе был поврежден объект инфраструктуры, а в Киевском районе — нежилое здание. В обоих случаях обошлось без пострадавших.

Как сообщали Воздушные силы ВСУ, в ночь на 19 апреля (с 21:00 18 апреля) россияне нанесли комбинированный удар по Украине, использовав три баллистические ракеты «Искандер-М», две противокорабельные ракеты «Оникс», три противорадиолокационные ракеты Х-31П и 87 ударных БпЛА Shahed и дронов-имитаторов других типов.

По состоянию на 9:00 было подтверждено сбитие 33 БпЛА на востоке, севере и юге страны. Еще 36 беспилотников-имитаторов — локально потеряны. В результате российской атаки пострадали Одесская, Харьковская, Сумская, Донецкая и Запорожская области.