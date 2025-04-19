«Один из самых крупных обменов»: в Украину вернули 277 защитников (фото)

277 украинских защитников вернули из российского плена накануне Пасхи.

Это был один из самых крупных обменов, сообщили в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными.

Среди освобожденных — защитники из гарнизона Мариуполя, нацгвардейцы, военные моряки, воины ТрО, Государственной специальной службы транспорта, Десантно-штурмовых войск, Сил беспилотных систем.

Видео: Владимир Зеленский/Telegram

К рядовому и сержантскому составу относятся 268 освобожденных, возвращены также девять офицеров. Парни и девушки защищали Донецкую, Луганскую, Запорожскую, Херсонскую области и город Мариуполь.

Большинство из тех, кого удалось вернуть, — это молодежь после 2000 года рождения. Своих родных увидит сегодня военная, которая находилась в неволе с мая 2022 года.