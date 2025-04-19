«Один из самых крупных обменов»: в Украину вернули 277 защитников (фото)
277 украинских защитников вернули из российского плена накануне Пасхи.
Это был один из самых крупных обменов, сообщили в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными.
Среди освобожденных — защитники из гарнизона Мариуполя, нацгвардейцы, военные моряки, воины ТрО, Государственной специальной службы транспорта, Десантно-штурмовых войск, Сил беспилотных систем.
Видео: Владимир Зеленский/Telegram
К рядовому и сержантскому составу относятся 268 освобожденных, возвращены также девять офицеров. Парни и девушки защищали Донецкую, Луганскую, Запорожскую, Херсонскую области и город Мариуполь.
Большинство из тех, кого удалось вернуть, — это молодежь после 2000 года рождения. Своих родных увидит сегодня военная, которая находилась в неволе с мая 2022 года.
Читайте также: Путин якобы объявил пасхальное перемирие: сколько должно продлиться
Новости по теме:
- Категории: Мир, Общество, Украина; Теги: обмен пленными, Россия, Украина;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: ««Один из самых крупных обменов»: в Украину вернули 277 защитников (фото)»; из категории Мир на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 19 апреля 2025 в 18:24;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "277 украинских защитников вернули из российского плена накануне Пасхи.".