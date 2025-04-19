Live
  • Сб 19.04.2025
  • Харьков  +21°С
  • USD 41.38
  • EUR 47

«Один из самых крупных обменов»: в Украину вернули 277 защитников (фото)

Мир 18:24   19.04.2025
Елена Нагорная
«Один из самых крупных обменов»: в Украину вернули 277 защитников (фото) Фото: Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными

277 украинских защитников вернули из российского плена накануне Пасхи.

Это был один из самых крупных обменов, сообщили в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными.

Среди освобожденных — защитники из гарнизона Мариуполя, нацгвардейцы, военные моряки, воины ТрО, Государственной специальной службы транспорта, Десантно-штурмовых войск, Сил беспилотных систем.

Видео: Владимир Зеленский/Telegram

К рядовому и сержантскому составу относятся 268 освобожденных, возвращены также девять офицеров. Парни и девушки защищали Донецкую, Луганскую, Запорожскую, Херсонскую области и город Мариуполь.

Фото: Владимир Зеленский/Telegram
Фото: Владимир Зеленский/Telegram

Большинство из тех, кого удалось вернуть, — это молодежь после 2000 года рождения. Своих родных увидит сегодня военная, которая находилась в неволе с мая 2022 года.

Фото: Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными
Фото: Координационный Оштаб по вопросам обращения с военнопленными

Читайте также: Путин якобы объявил пасхальное перемирие: сколько должно продлиться

Автор: Елена Нагорная
Популярно
Путин якобы объявил пасхальное перемирие: комментарий Зеленского
Путин якобы объявил пасхальное перемирие: комментарий Зеленского
19.04.2025, 19:19
Когда будут святить пасхальные корзины в Харькове — расписание
Когда будут святить пасхальные корзины в Харькове — расписание
17.04.2025, 19:37
Смотреть на ночное небо призывают харьковчан в ближайшие дни
Смотреть на ночное небо призывают харьковчан в ближайшие дни
18.04.2025, 21:32
«Один из самых крупных обменов»: в Украину вернули 277 защитников (фото)
«Один из самых крупных обменов»: в Украину вернули 277 защитников (фото)
19.04.2025, 18:24
Новости Харькова — главное за 19 апреля: фронт, атака БпЛА, рекордное тепло
Новости Харькова — главное за 19 апреля: фронт, атака БпЛА, рекордное тепло
19.04.2025, 19:11
Масштабный пожар бушует в лесу вблизи Балаклеи на Харьковщине (фото)
Масштабный пожар бушует в лесу вблизи Балаклеи на Харьковщине (фото)
19.04.2025, 19:03

Новости по теме:

17:24
Четверо жителей Харьковщины вернулись в Украину из российского плена (видео)
16:37
Из плена РФ вернулись 11 защитников с Харьковщины: данные Синегубова
16:21
Его ждали больше года: харьковчанин вернулся из плена РФ
15:12
25 украинцев вернулись домой из плена РФ, среди них – защитники Харьковщины
17:28
Один из освобожденных пленных – «азовец» из Харьковщины

Вы читали новость: ««Один из самых крупных обменов»: в Украину вернули 277 защитников (фото)»; из категории Мир на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 19 апреля 2025 в 18:24;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "277 украинских защитников вернули из российского плена накануне Пасхи.".