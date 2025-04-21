Двое мирных жителей погибли в результате авиаудара по селу на Харьковщине
Фото: Харьковская областная прокуратура
21 апреля около 17:00 россияне нанесли авиаудар по селу Петропавловка Купянского района, сообщила Харьковская областная прокуратура.
Погибли 54-летняя женщина и 26-летний мужчина.
В селе повреждены жилые дома.
Точный тип авиабоеприпаса, которым россияне атаковали, устанавливают.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: авиаудар, Харьковская областная прокуратура, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 21 апреля 2025 в 20:37;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "21 апреля около 17:00 россияне нанесли авиаудар по селу Петропавловка Купянского района, сообщила Харьковская областная прокуратура.".