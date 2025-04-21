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Двое мирных жителей погибли в результате авиаудара по селу на Харьковщине

Происшествия 20:37   21.04.2025
Оксана Якушко
Двое мирных жителей погибли в результате авиаудара по селу на Харьковщине Фото: Харьковская областная прокуратура

21 апреля около 17:00 россияне нанесли авиаудар по селу Петропавловка Купянского района, сообщила Харьковская областная прокуратура.

Погибли 54-летняя женщина и 26-летний мужчина.

В селе повреждены жилые дома.

Точный тип авиабоеприпаса, которым россияне атаковали, устанавливают.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 21 апреля 2025 в 20:37;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "21 апреля около 17:00 россияне нанесли авиаудар по селу Петропавловка Купянского района, сообщила Харьковская областная прокуратура.".