Партизаны готовятся уничтожить Крымский мост: АТЕШ объявил сбор данных
На фоне очередных «сливов» в западную прессу якобы существующих планов США признать Крым российским, местные партизаны готовят ответ по «больному месту» Кремля.
«АТЕШ» призывает помочь уничтожить Крымский мост. Керченский мост стал важной частью в оккупации Крыма, и он должен быть уничтожен. Мы, движение «АТЕШ», обращаемся к жителям Керчи и всего Крыма: помогите нам собрать важную информацию о Керченском (Крымском) мосте и его охране», — такое сообщение опубликовали утром 21 апреля в Telegram-канале движения «АТЕШ», которое объединяет сопротивление украинцев и крымских татар.
Жителей Крыма партизаны просят присылать фотографии, видео и координаты позиций ПВО, маршруты патрулей, перемещения техники.
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«Каждая крупица информации – это шаг к освобождению Крыма. За полезные материалы мы выплачиваем достойное вознаграждение», — отметили в сообщении движения.
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- Категории: Украина; Теги: атеш, взрыв, крымский мост, партизаны;
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- • Дата публикации материала: 21 апреля 2025 в 10:48;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На фоне очередных «сливов» в западную прессу якобы существующих планов США признать Крым российским, местные партизаны готовят ответ по «больному месту» Кремля".