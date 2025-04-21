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Партизаны готовятся уничтожить Крымский мост: АТЕШ объявил сбор данных

Украина 10:48   21.04.2025
Оксана Горун
Партизаны готовятся уничтожить Крымский мост: АТЕШ объявил сбор данных Фото: EADaily

На фоне очередных «сливов» в западную прессу якобы существующих планов США признать Крым российским, местные партизаны готовят ответ по «больному месту» Кремля.

«АТЕШ» призывает помочь уничтожить Крымский мост. Керченский мост стал важной частью в оккупации Крыма, и он должен быть уничтожен. Мы, движение «АТЕШ», обращаемся к жителям Керчи и всего Крыма: помогите нам собрать важную информацию о Керченском (Крымском) мосте и его охране», — такое сообщение опубликовали утром 21 апреля в Telegram-канале движения «АТЕШ», которое объединяет сопротивление украинцев и крымских татар.

Жителей Крыма партизаны просят присылать фотографии, видео и координаты позиций ПВО, маршруты патрулей, перемещения техники.

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«Каждая крупица информации – это шаг к освобождению Крыма. За полезные материалы мы выплачиваем достойное вознаграждение», — отметили в сообщении движения.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 21 апреля 2025 в 10:48;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На фоне очередных «сливов» в западную прессу якобы существующих планов США признать Крым российским, местные партизаны готовят ответ по «больному месту» Кремля".