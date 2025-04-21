Партизаны готовятся уничтожить Крымский мост: АТЕШ объявил сбор данных

На фоне очередных «сливов» в западную прессу якобы существующих планов США признать Крым российским, местные партизаны готовят ответ по «больному месту» Кремля.

«АТЕШ» призывает помочь уничтожить Крымский мост. Керченский мост стал важной частью в оккупации Крыма, и он должен быть уничтожен. Мы, движение «АТЕШ», обращаемся к жителям Керчи и всего Крыма: помогите нам собрать важную информацию о Керченском (Крымском) мосте и его охране», — такое сообщение опубликовали утром 21 апреля в Telegram-канале движения «АТЕШ», которое объединяет сопротивление украинцев и крымских татар.

Жителей Крыма партизаны просят присылать фотографии, видео и координаты позиций ПВО, маршруты патрулей, перемещения техники.

«Каждая крупица информации – это шаг к освобождению Крыма. За полезные материалы мы выплачиваем достойное вознаграждение», — отметили в сообщении движения.