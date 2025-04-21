Live
  • Пн 21.04.2025
  • Харьков  +22°С
  • USD 41.4
  • EUR 47.03

Пожар на Пасху в Харькове: это был поджог – полиция задержала мужчину

Происшествия 13:36   21.04.2025
Виктория Яковенко
Пожар на Пасху в Харькове: это был поджог – полиция задержала мужчину Фото: ГУНП в Харьковской области

Правоохранители установили, что пожар, произошедший вечером 20 апреля в многоэтажке на улице Библика в Харькове, произошел из-за поджога. Полицейские уже задержали предполагаемого злоумышленника.

«К совершению преступления причастен ранее судимый 43-летний мужчина. Злоумышленник проник в тамбур знакомой и на почве неприязненных отношений поджег тумбу. В результате поджога огонь перешел в квартиру», — сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Решается вопрос о сообщении мужчине о подозрении.

Правоохранители уточнили, что в результате возгорания были эвакуированы 15 человек, из которых 5 детей. Огнем повреждены две квартиры.

«В больницу с отравлением угарным газом были доставлены трое патрульных полицейских, которые после медицинского осмотра от госпитализации отказались. Также госпитализированы в медучреждение 19, 21-летние женщины и 21-летний мужчина», — добавили в полиции.

пожар в Харькове
Фото: ГУНП в Харьковской области
пожар в Харькове
Фото: ГУНП в Харьковской области
пожар в Харькове
Фото: ГУНП в Харьковской области

Напомним, пожар произошел в 21:58 в 12-этажном жилом доме. Горели комнаты 2 квартир и тамбур на площади 50 кв.м, сообщали в ГУ ГСЧС в Харьковской области. Возгорание локализовали в 22:53. Огонь тушили 25 спасателей и шесть единиц техники.

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
На рынке в Харькове нашли труп женщины: что обнаружили на теле, сообщили в НПУ
На рынке в Харькове нашли труп женщины: что обнаружили на теле, сообщили в НПУ
21.04.2025, 13:20
Сегодня 21 апреля: какой праздник и день в истории
Сегодня 21 апреля: какой праздник и день в истории
21.04.2025, 06:00
Папа Римский Франциск умер — заявление Ватикана
Папа Римский Франциск умер — заявление Ватикана
21.04.2025, 11:16
Новости Харькова — главное за 21 апреля: масштабные пожары, как прошла Пасха
Новости Харькова — главное за 21 апреля: масштабные пожары, как прошла Пасха
21.04.2025, 13:45
Пожар на Пасху в Харькове: это был поджог – полиция задержала мужчину
Пожар на Пасху в Харькове: это был поджог – полиция задержала мужчину
21.04.2025, 13:36
Шесть раз РФ атаковала Харьков на прошлой неделе: пострадали 113 человек – мэр
Шесть раз РФ атаковала Харьков на прошлой неделе: пострадали 113 человек – мэр
21.04.2025, 14:36

Новости по теме:

13:45
Новости Харькова — главное за 21 апреля: масштабные пожары, как прошла Пасха
13:36
Пожар на Пасху в Харькове: это был поджог – полиция задержала мужчину
13:20
На рынке в Харькове нашли труп женщины: что обнаружили на теле, сообщили в НПУ
12:10
Службы в 249 храмах: как прошла Пасха в Харькове и области, были ли нарушения
11:54
В семь раз превысил норму алкоголя: в Харькове ДТП

Вы читали новость: «Пожар на Пасху в Харькове: это был поджог – полиция задержала мужчину»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 21 апреля 2025 в 13:36;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители установили, что пожар, произошедший вечером 20 апреля в многоэтажке на улице Библика в Харькове, произошел из-за поджога.".