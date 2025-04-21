Пожар на Пасху в Харькове: это был поджог – полиция задержала мужчину

Правоохранители установили, что пожар, произошедший вечером 20 апреля в многоэтажке на улице Библика в Харькове, произошел из-за поджога. Полицейские уже задержали предполагаемого злоумышленника.

«К совершению преступления причастен ранее судимый 43-летний мужчина. Злоумышленник проник в тамбур знакомой и на почве неприязненных отношений поджег тумбу. В результате поджога огонь перешел в квартиру», — сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Решается вопрос о сообщении мужчине о подозрении.

Правоохранители уточнили, что в результате возгорания были эвакуированы 15 человек, из которых 5 детей. Огнем повреждены две квартиры.

«В больницу с отравлением угарным газом были доставлены трое патрульных полицейских, которые после медицинского осмотра от госпитализации отказались. Также госпитализированы в медучреждение 19, 21-летние женщины и 21-летний мужчина», — добавили в полиции.

Напомним, пожар произошел в 21:58 в 12-этажном жилом доме. Горели комнаты 2 квартир и тамбур на площади 50 кв.м, сообщали в ГУ ГСЧС в Харьковской области. Возгорание локализовали в 22:53. Огонь тушили 25 спасателей и шесть единиц техники.