Три дня не будут ходить трамваи в одном из районов Харькова
С 10:00 до 15:00 22-25 апреля трамваи №27 не будут ходить на ул. Молочной и ул. Гольдберговской, на участке от ул. Георгия Тарасенко до пер. Рыбасовского.
Это связано с ремонтом проезжей части, сообщили в Департаменте строительства и дорожного хозяйства.
В это время трамвай №27 будет ходить так: разворотный круг «Салтовский» — пр. Тракторостроителей — ул. Непокоренных — ул. Академика Павлова — пр. Героев Харькова — пл. Конституции — пл. Павловская — ул. Университетская — ул. Грековская — пер. Рыбасовский — ул. Гольдберговская — ул. Москалевская — разворотный круг «Новожаново».
На период отсутствия трамвайного сообщения будет курсировать временный автобус №2 со следующим путем движения: ул. Власенко, 3 — ул. Москалевская — ул. Гольдберговская — ул. Молочная — пл. Защитников Украины — ул. Олега Громадского — ст. м. «Защитников Украины».
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- Категории: Транспорт, Харьков; Теги: трамвай, транспорт, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 21 апреля 2025 в 18:29;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "С 10:00 до 15:00 22-25 апреля трамваи №27 не будут ходить на ул. Молочной и ул. Гольдберговской, на участке от ул. Георгия Тарасенко до пер. Рыбасовского.".