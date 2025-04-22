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БпЛА «Молния» снова атаковал Харьков, в городе пожар – Терехов

Происшествия 22:15   22.04.2025
Оксана Якушко
БпЛА «Молния» снова атаковал Харьков, в городе пожар – Терехов Фото: Телеканал «Звезда»

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил об очередном сегодня ударе российского БпЛА.

«Харьков снова под ударом вражеского БпЛА. В результате падения беспилотника «Молния» в Салтовском районе горит гараж, пострадавших нет. Продолжается сбор данных о последствиях «прилета», – рассказал Терехов.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 22 апреля 2025 в 22:15;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил об очередном сегодня ударе российского БпЛА.".