БпЛА «Молния» снова атаковал Харьков, в городе пожар – Терехов
Фото: Телеканал «Звезда»
Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил об очередном сегодня ударе российского БпЛА.
«Харьков снова под ударом вражеского БпЛА. В результате падения беспилотника «Молния» в Салтовском районе горит гараж, пострадавших нет. Продолжается сбор данных о последствиях «прилета», – рассказал Терехов.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: БпЛА Молния, Игорь Терехов, пожары, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 22 апреля 2025 в 22:15;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил об очередном сегодня ударе российского БпЛА.".