БпЛА «Молния» снова атаковал Харьков, в городе пожар – Терехов

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил об очередном сегодня ударе российского БпЛА.

«Харьков снова под ударом вражеского БпЛА. В результате падения беспилотника «Молния» в Салтовском районе горит гараж, пострадавших нет. Продолжается сбор данных о последствиях «прилета», – рассказал Терехов.