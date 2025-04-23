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В Харькове ограбили несовершеннолетнего, теперь подозреваемому «светит» тюрьма

Общество 16:20   23.04.2025
Виктория Яковенко
В Харькове ограбили несовершеннолетнего, теперь подозреваемому «светит» тюрьма Фото: Нацполиция

Полицейские задержали в Харькове мужчину, который, по данным следствия, ограбил несовершеннолетнего парня.

По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, сообщения об инциденте в Немышлянском районе получили 21 апреля около 14:30.

«В магазине 37-летний злоумышленник увидел незнакомого парня, который положил на кассу 500 гривен. Мужчина схватил деньги, выбежал из торгового помещения и скрылся», — выяснили правоохранители.

Копы установили местонахождение предполагаемого нарушителя. Ему сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины.

Если вину докажут, мужчине грозит от 7 до 10 лет тюрьмы.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 23 апреля 2025 в 16:20;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Полицейские задержали в Харькове мужчину, который, по данным следствия, ограбил несовершеннолетнего парня.".