В Харькове ограбили несовершеннолетнего, теперь подозреваемому «светит» тюрьма

Полицейские задержали в Харькове мужчину, который, по данным следствия, ограбил несовершеннолетнего парня.

По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, сообщения об инциденте в Немышлянском районе получили 21 апреля около 14:30.

«В магазине 37-летний злоумышленник увидел незнакомого парня, который положил на кассу 500 гривен. Мужчина схватил деньги, выбежал из торгового помещения и скрылся», — выяснили правоохранители.

Копы установили местонахождение предполагаемого нарушителя. Ему сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины.

Если вину докажут, мужчине грозит от 7 до 10 лет тюрьмы.