В Харькове ограбили несовершеннолетнего, теперь подозреваемому «светит» тюрьма
Фото: Нацполиция
Полицейские задержали в Харькове мужчину, который, по данным следствия, ограбил несовершеннолетнего парня.
По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, сообщения об инциденте в Немышлянском районе получили 21 апреля около 14:30.
«В магазине 37-летний злоумышленник увидел незнакомого парня, который положил на кассу 500 гривен. Мужчина схватил деньги, выбежал из торгового помещения и скрылся», — выяснили правоохранители.
Копы установили местонахождение предполагаемого нарушителя. Ему сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины.
Если вину докажут, мужчине грозит от 7 до 10 лет тюрьмы.
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- • Дата публикации материала: 23 апреля 2025 в 16:20;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Полицейские задержали в Харькове мужчину, который, по данным следствия, ограбил несовершеннолетнего парня.".