Последствия могли быть трагическими — Терехов об утреннем ударе по Харькову

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил: «шахед», который ударил по городу около шести утра 26 апреля, взорвался рядом с многоэтажкой.

В результате атаки были выбиты окна, повреждены гараж, автомобили и детская площадка, проинформировал городской голова Харькова.

«Наши коммунальные службы оперативно закрывают контуры, ведь сегодня прохладно. К счастью обошлось без раненых: на улице и на детской площадке в момент удара никого не было. В противном случае последствия могли бы быть трагическими», — отметил мэр.

Напомним, утром армия РФ атаковала «Шахедами» Харьков и ближайшие населенные пункты. Громко было в Шевченковском районе города, Малоданиловской и Дергачевской громадах. В Харькове, по информации ХОВА, пострадал 14-летний подросток — у него острая реакция на стресс.