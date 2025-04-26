Последствия могли быть трагическими — Терехов об утреннем ударе по Харькову
Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил: «шахед», который ударил по городу около шести утра 26 апреля, взорвался рядом с многоэтажкой.
В результате атаки были выбиты окна, повреждены гараж, автомобили и детская площадка, проинформировал городской голова Харькова.
«Наши коммунальные службы оперативно закрывают контуры, ведь сегодня прохладно. К счастью обошлось без раненых: на улице и на детской площадке в момент удара никого не было. В противном случае последствия могли бы быть трагическими», — отметил мэр.
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Напомним, утром армия РФ атаковала «Шахедами» Харьков и ближайшие населенные пункты. Громко было в Шевченковском районе города, Малоданиловской и Дергачевской громадах. В Харькове, по информации ХОВА, пострадал 14-летний подросток — у него острая реакция на стресс.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: Shahed, новости Харькова, прилет, разрушения, руйнування, терехов;
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- • Дата публикации материала: 26 апреля 2025 в 12:53;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил: «шахед», который ударил по городу около шести утра 26 апреля, взорвался рядом с многоэтажкой".