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Последствия могли быть трагическими — Терехов об утреннем ударе по Харькову

Происшествия 12:53   26.04.2025
Оксана Горун
Последствия могли быть трагическими — Терехов об утреннем ударе по Харькову Фото: пресс-служба ХГС

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил: «шахед», который ударил по городу около шести утра 26 апреля, взорвался рядом с многоэтажкой.

 В результате атаки были выбиты окна, повреждены гараж, автомобили и детская площадка, проинформировал городской голова Харькова.

«Наши коммунальные службы оперативно закрывают контуры, ведь сегодня прохладно. К счастью обошлось без раненых: на улице и на детской площадке в момент удара никого не было. В противном случае последствия могли бы быть трагическими», — отметил мэр.

уборка на месте "прилета" в Харькове 26 апреля 2025
Фото: пресс-служба ХГС

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Напомним, утром армия РФ атаковала «Шахедами» Харьков и ближайшие населенные пункты. Громко было в Шевченковском районе города, Малоданиловской и Дергачевской громадах. В Харькове, по информации ХОВА, пострадал 14-летний подросток — у него острая реакция на стресс.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 26 апреля 2025 в 12:53;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил: «шахед», который ударил по городу около шести утра 26 апреля, взорвался рядом с многоэтажкой".