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Четыре «прилета» за 20 минут: что разбили в Дергачах россияне (фото)

Происшествия 11:40   26.04.2025
Оксана Горун
Четыре «прилета» за 20 минут: что разбили в Дергачах россияне (фото)

Начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко сообщил подробности о последствиях ударов четырьмя «Шахедами». В Дергачах — двое пострадавших.

«Удары пришлись по территории двух гражданских предприятий, специализирующихся на изготовлении товаров легкой промышленности. В результате попадания пострадали двое местных жителей – 44-летний дергачевец и 55-летний слатинчанин. Первый получил поверхностные осколочные ранения разных частей тела, второй сломал лодыжку, скрываясь от «прилетов», а также получил акубаротравму. Пока врачи оказывают им необходимую помощь, угрозы жизни мужчин нет», — проинформировал Задоренко.

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удар шахедами по Дергачам 26 апреля 2025

Спасатели уже локализировали пожары, которые возникли на территории предприятий.

Напомним, утром армия РФ атаковала «Шахедами» Харьков и ближайшие населенные пункты. Громко было в Шевченковском районе города, Малоданиловской и Дергачевской громадах.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 26 апреля 2025 в 11:40;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко сообщил подробности о последствиях ударов четырьмя «Шахедами». В Дергачах — двое пострадавших".