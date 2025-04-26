Четыре «прилета» за 20 минут: что разбили в Дергачах россияне (фото)

Начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко сообщил подробности о последствиях ударов четырьмя «Шахедами». В Дергачах — двое пострадавших.

«Удары пришлись по территории двух гражданских предприятий, специализирующихся на изготовлении товаров легкой промышленности. В результате попадания пострадали двое местных жителей – 44-летний дергачевец и 55-летний слатинчанин. Первый получил поверхностные осколочные ранения разных частей тела, второй сломал лодыжку, скрываясь от «прилетов», а также получил акубаротравму. Пока врачи оказывают им необходимую помощь, угрозы жизни мужчин нет», — проинформировал Задоренко.

Спасатели уже локализировали пожары, которые возникли на территории предприятий.

Напомним, утром армия РФ атаковала «Шахедами» Харьков и ближайшие населенные пункты. Громко было в Шевченковском районе города, Малоданиловской и Дергачевской громадах.