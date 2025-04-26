Четыре «прилета» за 20 минут: что разбили в Дергачах россияне (фото)
Начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко сообщил подробности о последствиях ударов четырьмя «Шахедами». В Дергачах — двое пострадавших.
«Удары пришлись по территории двух гражданских предприятий, специализирующихся на изготовлении товаров легкой промышленности. В результате попадания пострадали двое местных жителей – 44-летний дергачевец и 55-летний слатинчанин. Первый получил поверхностные осколочные ранения разных частей тела, второй сломал лодыжку, скрываясь от «прилетов», а также получил акубаротравму. Пока врачи оказывают им необходимую помощь, угрозы жизни мужчин нет», — проинформировал Задоренко.
Читайте также: Утренний «прилет» в Харькове: пострадал ребенок
Спасатели уже локализировали пожары, которые возникли на территории предприятий.
Напомним, утром армия РФ атаковала «Шахедами» Харьков и ближайшие населенные пункты. Громко было в Шевченковском районе города, Малоданиловской и Дергачевской громадах.
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Репортаж, Харьков; Теги: Дергачи, задоренко, новости Харькова, пострадавшие, прилеты, шахеды;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Четыре «прилета» за 20 минут: что разбили в Дергачах россияне (фото)»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 26 апреля 2025 в 11:40;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко сообщил подробности о последствиях ударов четырьмя «Шахедами». В Дергачах — двое пострадавших".