Новости Харькова — главное 26 апреля: утренняя атака «Шахедов», пострадавшие

Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

08:50

Синегубов сообщил о последствиях обстрелов в Харьковской области

По данным начальника ХОВА, утром под ударом был Харьков, пострадал 14-летней мальчик. В течение ночи оккупанты били по Купянскому и Изюмскому районам.

08:38

Утром армия РФ обстреляла Купянск, за сутки из-за вражеских ударов было шесть пожаров

«За сутки в Харьковской области зафиксировано шесть пожаров, вызванных вражескими обстрелами в Берестинском, Купянском и Изюмском районах области. Утром враг обстрелял г. Купянск, вызвав пожар в четырех частных домах и двух гаражах на общей площади около 500 м кв. На территории Боровской громады обстрелы оккупантов вызвали два пожара в лесных массивах общей площадью более 6 га», — сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

В целом на территории региона за сутки возникло 27 пожаров в экосистемах, они охватили площадь более 17 га.

08:32

Армия РФ атаковала на Харьковщине: данные Генштаба

«На Купянском направлении вчера произошло пять атак захватчиков. Наши защитники остановили штурмовые действия противника в районе Новой Кругляковки», — сообщил утром 26 апреля в сводке Генштаб ВСУ.

Также россияне нанесли авиаудар по селу Малая Волчья.

08:14

Два человека пострадали в результате налета «Шахедов» в Дергачах

Начиная с 7 утра 26 апреля, по территории предприятия в Дергачах ударили не менее четырех «Шахедов».

«К сожалению, от российских ударов пострадали двое гражданских мужчин. У одного — осколочные ранения, у другого — перелом лодыжки вследствие падения и акубаротравма. Дергачевские медики оказывают пострадавшим необходимую помощь, угрозы их жизни нет», — сообщил начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко.

07:32

Ребенок пострадал из-за налета «Шахедов» в Харькове

В течение ночи в Харькове и области звучали тревоги из-за налета российских «шахедов». В Харькове угроза была с 23:31 по 04:34. Однако следом ее возобновляли дважды: с 04:48 по 05:19 и с 05:53 по 07:42. Во время последней, утренней, тревоги в Харькове слышали взрывы. БпЛА атаковали Шевченковский район города, сообщил мэр Игорь Терехов. «Шахед» упал возле многоэтажки, в доме вылетели окна, пострадал ребенок — у его акубаротравма.

Также громко было в Дергачах и Малоданиловской громаде.