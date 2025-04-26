Новости Харькова — главное 26 апреля: утренняя атака «Шахедов», пострадавшие
Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».
08:50
Синегубов сообщил о последствиях обстрелов в Харьковской области
По данным начальника ХОВА, утром под ударом был Харьков, пострадал 14-летней мальчик. В течение ночи оккупанты били по Купянскому и Изюмскому районам.
08:38
Утром армия РФ обстреляла Купянск, за сутки из-за вражеских ударов было шесть пожаров
«За сутки в Харьковской области зафиксировано шесть пожаров, вызванных вражескими обстрелами в Берестинском, Купянском и Изюмском районах области. Утром враг обстрелял г. Купянск, вызвав пожар в четырех частных домах и двух гаражах на общей площади около 500 м кв. На территории Боровской громады обстрелы оккупантов вызвали два пожара в лесных массивах общей площадью более 6 га», — сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
В целом на территории региона за сутки возникло 27 пожаров в экосистемах, они охватили площадь более 17 га.
08:32
Армия РФ атаковала на Харьковщине: данные Генштаба
«На Купянском направлении вчера произошло пять атак захватчиков. Наши защитники остановили штурмовые действия противника в районе Новой Кругляковки», — сообщил утром 26 апреля в сводке Генштаб ВСУ.
Также россияне нанесли авиаудар по селу Малая Волчья.
08:14
Два человека пострадали в результате налета «Шахедов» в Дергачах
Начиная с 7 утра 26 апреля, по территории предприятия в Дергачах ударили не менее четырех «Шахедов».
«К сожалению, от российских ударов пострадали двое гражданских мужчин. У одного — осколочные ранения, у другого — перелом лодыжки вследствие падения и акубаротравма. Дергачевские медики оказывают пострадавшим необходимую помощь, угрозы их жизни нет», — сообщил начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко.
07:32
Ребенок пострадал из-за налета «Шахедов» в Харькове
В течение ночи в Харькове и области звучали тревоги из-за налета российских «шахедов». В Харькове угроза была с 23:31 по 04:34. Однако следом ее возобновляли дважды: с 04:48 по 05:19 и с 05:53 по 07:42. Во время последней, утренней, тревоги в Харькове слышали взрывы. БпЛА атаковали Шевченковский район города, сообщил мэр Игорь Терехов. «Шахед» упал возле многоэтажки, в доме вылетели окна, пострадал ребенок — у его акубаротравма.
Также громко было в Дергачах и Малоданиловской громаде.
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- • Дата публикации материала: 26 апреля 2025 в 08:50;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив»".