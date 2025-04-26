Армия РФ атаковала на Харьковщине: данные Генштаба

Утром 26 апреля Генштаб ВСУ сообщил, что оккупанты из РФ нанесли авиаудар по Харьковской области и вели бои на Купянском направлении.

«На Купянском направлении вчера произошло пять атак захватчиков. Наши защитники остановили штурмовые действия противника в районе Новой Кругляковки», — сообщили в сводке Генштаба ВСУ.

Также россияне нанесли авиаудар по селу Малая Волчья.

На Харьковском направлении боев за сутки не было. В целом на фронте зафиксировали 156 столкновений.

«За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили восемь районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, два пункта управления БпЛА, четыре артиллерийские системы, один склад боеприпасов и четыре пункта управления противника», — проинформировали в ГШ.

Также Генштаб обновил данные о потерях врага.