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Армия РФ атаковала на Харьковщине: данные Генштаба

Фронт 08:28   26.04.2025
Оксана Горун
Армия РФ атаковала на Харьковщине: данные Генштаба Фото: Генштаб ВСУ

Утром 26 апреля Генштаб ВСУ сообщил, что оккупанты из РФ нанесли авиаудар по Харьковской области и вели бои на Купянском направлении.

«На Купянском направлении вчера произошло пять атак захватчиков. Наши защитники остановили штурмовые действия противника в районе Новой Кругляковки», — сообщили в сводке Генштаба ВСУ.

Также россияне нанесли авиаудар по селу Малая Волчья.

На Харьковском направлении боев за сутки не было. В целом на фронте зафиксировали 156 столкновений.

«За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили восемь районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, два пункта управления БпЛА, четыре артиллерийские системы, один склад боеприпасов и четыре пункта управления противника», — проинформировали в ГШ.

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Также Генштаб обновил данные о потерях врага.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 26 апреля 2025 в 08:28;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Утром 26 апреля Генштаб ВСУ сообщил, что оккупанты из РФ нанесли авиаудар по Харьковской области и вели бои на Купянском направлении".