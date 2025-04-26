Армия РФ атаковала на Харьковщине: данные Генштаба
Утром 26 апреля Генштаб ВСУ сообщил, что оккупанты из РФ нанесли авиаудар по Харьковской области и вели бои на Купянском направлении.
«На Купянском направлении вчера произошло пять атак захватчиков. Наши защитники остановили штурмовые действия противника в районе Новой Кругляковки», — сообщили в сводке Генштаба ВСУ.
Также россияне нанесли авиаудар по селу Малая Волчья.
На Харьковском направлении боев за сутки не было. В целом на фронте зафиксировали 156 столкновений.
«За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили восемь районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, два пункта управления БпЛА, четыре артиллерийские системы, один склад боеприпасов и четыре пункта управления противника», — проинформировали в ГШ.
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Также Генштаб обновил данные о потерях врага.
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- Категории: Фронт, Харьков; Теги: авиаудар, война, генштаб, зведення, купянское направление, наступ, наступление, Харьковское направление;
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- • Дата публикации материала: 26 апреля 2025 в 08:28;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Утром 26 апреля Генштаб ВСУ сообщил, что оккупанты из РФ нанесли авиаудар по Харьковской области и вели бои на Купянском направлении".