На Харьковщине враг атаковал трижды за день — Генштаб

Генштаб ВСУ в сводке на 16:00 26 апреля проинформировал о боях на Купянском направлении.

«С начала суток общее количество боевых столкновений вдоль всей линии фронта составляет 90. На Купянском направлении враг трижды пытался идти вперед на позиции украинских подразделений в районах Кругляковки и Загрызово», — проинформировал Генштаб.

Наиболее активным направлением фронта остается Покровское — там был 31 бой. На соседнем с Харьковщиной Лиманском направлении было 12 вражеских атак.