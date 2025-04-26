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На Харьковщине враг атаковал трижды за день — Генштаб

Фронт 16:37   26.04.2025
Оксана Горун
На Харьковщине враг атаковал трижды за день — Генштаб Фото: Генштаб ВСУ

Генштаб ВСУ в сводке на 16:00 26 апреля проинформировал о боях на Купянском направлении.

«С начала суток общее количество боевых столкновений вдоль всей линии фронта составляет 90. На Купянском направлении враг трижды пытался идти вперед на позиции украинских подразделений в районах Кругляковки и Загрызово», — проинформировал Генштаб.

Наиболее активным направлением фронта остается Покровское — там был 31 бой. На соседнем с Харьковщиной Лиманском направлении было 12 вражеских атак.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 26 апреля 2025 в 16:37;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Генштаб ВСУ в сводке на 16:00 26 апреля проинформировал о боях на Купянском направлении".