На Харьковщине враг атаковал трижды за день — Генштаб
Фото: Генштаб ВСУ
Генштаб ВСУ в сводке на 16:00 26 апреля проинформировал о боях на Купянском направлении.
«С начала суток общее количество боевых столкновений вдоль всей линии фронта составляет 90. На Купянском направлении враг трижды пытался идти вперед на позиции украинских подразделений в районах Кругляковки и Загрызово», — проинформировал Генштаб.
Наиболее активным направлением фронта остается Покровское — там был 31 бой. На соседнем с Харьковщиной Лиманском направлении было 12 вражеских атак.
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- • Дата публикации материала: 26 апреля 2025 в 16:37;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Генштаб ВСУ в сводке на 16:00 26 апреля проинформировал о боях на Купянском направлении".