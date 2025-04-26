Харьковчанам предлагают работу с зарплатой 50 — 100 тыс. грн: подробности

14-й отдельный полк БпАК Сил беспилотных систем Украины сообщил об условиях службы, обучении и размере зарплат, которые предлагают.

Командование полка обещает: тот, кто придет к ним служить, сам выберет для себя направление, так как нужны специалисты различной квалификации. Новичков тщательно обучают.

«Обучение в нашем подразделении – это непрерывный процесс. Сначала ты проходишь базовую военную подготовку в Учебном центре. Наши командиры – это офицеры с боевым опытом еще с 2014 года. Для них главное – это эффективность выполнения задач и безопасность бойцов. Наш полк – это в первую очередь технологии, где главным оружием являются интеллект и инженерные решения. Наши инженеры постоянно работают над усовершенствованием средств поражения, разведки, связи и автоматизации боевых действий. Помимо боевых подразделений, у нас также есть потребность в специалистах, которые обеспечивают функционирование подразделения. Это незаметная составляющая Вооруженных сил, но от нее зависит успешность всех боевых операций. Водители, бухгалтеры, специалисты по закупкам, повара, автоэлектрики, фельдшеры – без этих людей ни одно военное подразделение не сможет эффективно выполнять свои задачи. Мы ожидаем специалистов с опытом и навыками в различных гражданских профессиональных направлениях», — пишет пресс-служба полка.

Готовым служить в подразделении обещают хорошее обеспечение: проживание, питание, широкий перечень вещевого обеспечения, а также средства индивидуальной защиты. Широкий список льгот: дополнительные денежные выплаты, медицинские услуги, ипотечное кредитование под 0%, льготы для поступления в вузы и многое другое. А также — высокую зарплату: 50 000 – 100 000 грн и более, в зависимости от условий службы и выполнения боевых задач.

Чтобы присоединиться к подразделению, необходимо для начала заполнить анкету на сайте www.14reg.army. После этого с вами свяжутся рекрутеры и проведут онлайн-собеседование. Если оно пройдет успешно, дальше происходит общение с командиром подразделения, который расскажет об особенностях службы и рабочих задачах.

«Четвертый шаг – присоединение к подразделению. Здесь есть два пути: мобилизация или контракт. 14-й отдельный полк БпАК, определен Генеральным Штабом как приоритетное подразделение, мы можем напрямую мобилизовать в наш полк. Если вы выбираете путь присоединения через контракт, то все процессы проходишь в ТЦК, который мы порекомендуем. В любом случае мы сопровождаем на этом пути», — заверили защитники Украины.

После оформления контракта или мобилизации новичок проходит базовую общевойсковую подготовку — в течение 50 дней. Ее проводят на базе учебного центра Вооруженных сил.

«Служба в Вооруженных Силах – это работа. Вы получите хорошие условия, хорошую зарплату и широкий перечень льгот. Будут сложные, но интересные задачи и очень тщательное обучение и подготовка. Все, чего ты не знаешь, тебе расскажут. Всему, чего ты не умеешь, тебя научат. Но главное – это наиболее важная работа, которую ты сейчас можешь найти в Украине. Работа, которой ты гордишься. Это выбор для смелых ответственных людей, которые не хотят жить иллюзиями и готовы быть реалистами», — подчеркнули в 14-м отдельном полку БпАК.