Опасная погода будет сегодня на Харьковщине
Фото: geograph.org.uk
Предупреждение об опасных метеорологических явлениях на Харьковщине 27 апреля распространили метеорологи.
«В ближайшее время с сохранением до конца суток 27 апреля по городу и по области ожидаются порывы ветра 15 – 20 м/с. (I уровень опасности, желтый 🟡)», — сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.
Читайте также: Зеленский показал «весеннюю визитку» Харьковской области (фото)
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Погода, Харьков; Теги: ветер, метеопрогноз, опасная погода, прогноз погоды, Харьковский региональный центр гидрометеорологии;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Опасная погода будет сегодня на Харьковщине»; из категории Погода на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 27 апреля 2025 в 11:37;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Предупреждение об опасных метеорологических явлениях на Харьковщине 27 апреля распространили метеорологи.".