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Опасная погода будет сегодня на Харьковщине

Погода 11:37   27.04.2025
Оксана Якушко
Опасная погода будет сегодня на Харьковщине Фото: geograph.org.uk

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях на Харьковщине 27 апреля распространили метеорологи.

«В ближайшее время с сохранением до конца суток 27 апреля по городу и по области ожидаются порывы ветра 15 – 20 м/с. (I уровень опасности, желтый 🟡)», — сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 27 апреля 2025 в 11:37;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Предупреждение об опасных метеорологических явлениях на Харьковщине 27 апреля распространили метеорологи.".