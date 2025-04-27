Опасная погода будет сегодня на Харьковщине

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях на Харьковщине 27 апреля распространили метеорологи.

«В ближайшее время с сохранением до конца суток 27 апреля по городу и по области ожидаются порывы ветра 15 – 20 м/с. (I уровень опасности, желтый 🟡)», — сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.