Пять дней не будут ходить трамваи в одном из районов Харькова

С 10:00 понедельника, 28 апреля, по 15:00 2 мая не будут ходить трамваи №27 на ул. Молочной и ул. Гольдберговской, на участке от ул. Георгия Тарасенко до пер. Рыбасовского.

Причина – восстановление трамвайного пути, сообщили в Департаменте строительства и дорожного хозяйства.

В это время трамвай №27 будет ходить так: разворотный круг «Салтовский» — пр. Тракторостроителей — ул. Непокоренных — ул. Академика Павлова — пр. Героев Харькова — пл. Конституции — пл. Павловская — ул. Университетская — ул. Грековская — пер. Рыбасовский — ул. Гольдберговская — ул. Москалевская — разворотный круг «Новожаново».

На период отсутствия трамвайного сообщения будет ходить временный автобус №2: ул. Власенко, 3 — ул. Москалевская — ул. Гольдберговская — ул. Молочная — пл. Защитников Украины — ул. Олега Громадского — ст. м. «Защитников Украины».

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