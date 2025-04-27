Live
  • Вс 27.04.2025
  • Харьков  +8°С
  • USD 41.69
  • EUR 47.42

РФ готовится использовать мотоциклы при наступлении летом – ISW

Фронт 14:53   27.04.2025
Оксана Якушко
РФ готовится использовать мотоциклы при наступлении летом – ISW Скриншот

Вероятно, россияне готовятся к наступлению летом и осенью 2025 года, сообщает Институт изучения войны (ISW).

Министерство обороны РФ опубликовало 26 апреля кадры, где вероятно, показано, как военные 299-го полка ВДВ отрабатывают наступление на мотоциклах в группах по два-три человека на российском полигоне.

Представитель Харьковской группы войск Украины подполковник Павел Шамшин сообщил, что украинская разведка отметила, что российские военные обучают своих солдат тактике ведения боя с использованием мотоциклов, что позволяет предположить, что россияне, вероятно, будут все чаще использовать мотоциклы в наступательных операциях в Украине летом и осенью 2025 года.

Шамшин отметил, что мотоциклы позволяют российским солдатам повысить скорость и маневренность, и это позволяет уклониться от ударов украинских беспилотников. Но громкий шум мотоцикла не позволяет водителю слышать приближающиеся украинские беспилотники.

Читайте также: Опасная погода будет сегодня на Харьковщине

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Сколько зарабатывают айтишники в Харькове и много ли их тут осталось (видео)
Сколько зарабатывают айтишники в Харькове и много ли их тут осталось (видео)
26.04.2025, 17:45
Новости Харькова — главное за 27 апреля: погибший и четверо пострадавших
Новости Харькова — главное за 27 апреля: погибший и четверо пострадавших
27.04.2025, 12:41
Опасная погода будет сегодня на Харьковщине
Опасная погода будет сегодня на Харьковщине
27.04.2025, 11:37
Айтишники в Харькове перестали вкладываться в новичков: почему, что делать
Айтишники в Харькове перестали вкладываться в новичков: почему, что делать
26.04.2025, 21:02
Зеленский показал «весеннюю визитку» Харьковской области (фото)
Зеленский показал «весеннюю визитку» Харьковской области (фото)
26.04.2025, 15:15
РФ готовится использовать мотоциклы при наступлении летом – ISW
РФ готовится использовать мотоциклы при наступлении летом – ISW
27.04.2025, 14:53

Новости по теме:

08:45
Россияне используют ДРГ на Харьковском направлении для нападения – ISW
08:01
ISW подтвердил продвижение россиян через Оскол на Харьковщине
07:46
Штурмы провалились, продвижения нет: в ISW отрицают успехи РФ на Харьковщине
07:35
В ISW отрицают оккупацию населенного пункта на Купянщине, о которой заявила РФ
09:25
ISW: украинские защитники успешно контратаковали и продвинулись на Харьковщине

Вы читали новость: «РФ готовится использовать мотоциклы при наступлении летом – ISW»; из категории Фронт на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 27 апреля 2025 в 14:53;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Вероятно, россияне готовятся к наступлению летом и осенью 2025 года, сообщает Институт изучения войны (ISW).".