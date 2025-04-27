РФ готовится использовать мотоциклы при наступлении летом – ISW
Вероятно, россияне готовятся к наступлению летом и осенью 2025 года, сообщает Институт изучения войны (ISW).
Министерство обороны РФ опубликовало 26 апреля кадры, где вероятно, показано, как военные 299-го полка ВДВ отрабатывают наступление на мотоциклах в группах по два-три человека на российском полигоне.
Представитель Харьковской группы войск Украины подполковник Павел Шамшин сообщил, что украинская разведка отметила, что российские военные обучают своих солдат тактике ведения боя с использованием мотоциклов, что позволяет предположить, что россияне, вероятно, будут все чаще использовать мотоциклы в наступательных операциях в Украине летом и осенью 2025 года.
Шамшин отметил, что мотоциклы позволяют российским солдатам повысить скорость и маневренность, и это позволяет уклониться от ударов украинских беспилотников. Но громкий шум мотоцикла не позволяет водителю слышать приближающиеся украинские беспилотники.
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- Категории: Фронт, Харьков; Теги: інститут вивчення війни, институт изучения войны, мотоцикл, наступ, наступление, рф;
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- • Дата публикации материала: 27 апреля 2025 в 14:53;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Вероятно, россияне готовятся к наступлению летом и осенью 2025 года, сообщает Институт изучения войны (ISW).".