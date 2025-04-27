Японская машина помогает саперам разминировать Харьковщину

Как саперы ГСЧС разминируют засоренную взрывчаткой Харьковщину, показали в телемарафоне.

С начала апреля в селе работают саперы ГСЧС. Помогает им новая японская машина для разминирования.

Начальник отделения группы саперов показывает принцип действия техники:

«Снизу находится захватный механизм, который перед тем, как начинает работать, где есть если кустарники и деревья, их выдергивает, вырывает. А потом фрезой при оборотах начинает культивировать землю».

Машина загребает и словно пересевает землю, а затем разбирает кустарники. В таких зарослях разглядеть взрывоопасные предметы для сапера практически невозможно.

«Здесь могут быть и растяжки, и оземки. Здесь можно уже пустую гранату повесить на кусты — и сапер не увидит. А эта машина ее перемелет, выбросит, а потом мы ее найдем и уничтожим», – говорит сапер.

Машина выдернет все с корнями, просеет землю и уничтожит взрывоопасный предмет. Аппарат настолько плотно перемалывает почву, что не пропускает даже мелкие патроны. Это японский «Никин», оснащенный кабиной. Инженеры разработали все так, что при детонации даже противотанковой мины обломки не тронут оператора.

Кабина полностью бронированная. Видно, что дополнительно есть листы металла, там шестой защитный класс. Уже взрывало, но машина выдерживает, оператор себя надежно чувствует. Агрегат может маневрировать и вращаться на 360 градусов».

Эта машина может подойти в приют к жилым домам и перемолоть весь взрывоопасный мусор. Японец здорово помогает саперам, ускоряет, а главное – обеспечивает работу.

«Саперами опасно, в таких кустах пройти метр – это день надо. А эта машина проходит 200–300 квадратов. И тем более там качество, 90% взрывчатых веществ подрывает или раздробляет их», — сообщил ГСЧС-ник.

После машины уже обработанным участком проходят саперы с металлоискателями. И еще раз проверяют безопасность территории. И только после этого сюда смогут вернуться люди.