Более 7 млрд грн – убытки от потери воды Печенежского водохранилища: детали

В Государственной экологической инспекции в Харьковской области подсчитали ущерб, причиненный окружающей среде вследствие потерь аккумулированной воды Печенежского водохранилища из-за разрушения плотины.

Экологи напомнили, что в результате ракетных ударов с прямым попаданием с марта по сентябрь 2022-го по Печенежской дамбе были разрушены затворы гидроузла, что привело к потерям аккумулированной воды общим объемом 111,8 млн. м3.

«Установлено, что размер ущерба из-за потери воды вследствие разрушения гидротехнического сооружения составляет 7 млрд 261 млн 410 тысяч гривен», — отметили экологи.

Материалы специалисты передали правоохранителям.