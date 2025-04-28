Более 7 млрд грн – убытки от потери воды Печенежского водохранилища: детали
Фото: focus.ua
В Государственной экологической инспекции в Харьковской области подсчитали ущерб, причиненный окружающей среде вследствие потерь аккумулированной воды Печенежского водохранилища из-за разрушения плотины.
Экологи напомнили, что в результате ракетных ударов с прямым попаданием с марта по сентябрь 2022-го по Печенежской дамбе были разрушены затворы гидроузла, что привело к потерям аккумулированной воды общим объемом 111,8 млн. м3.
«Установлено, что размер ущерба из-за потери воды вследствие разрушения гидротехнического сооружения составляет 7 млрд 261 млн 410 тысяч гривен», — отметили экологи.
Материалы специалисты передали правоохранителям.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: вода, печенежское водохранилище, убытки, экологи;
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- • Дата публикации материала: 28 апреля 2025 в 16:47;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Государственной экологической инспекции в Харьковской области подсчитали ущерб, причиненный окружающей среде вследствие потерь аккумулированной воды Печенежского водохранилища.".