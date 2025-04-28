Машина механизированного разминирования подорвалась в Изюмских лесах (фото)
Машина механизированного разминирования Komatsu подорвалась на территории Студенецкого лесничества Изюмского района Харьковской области.
Как информируют в ГСЧС, это произошло в ходе проведения работ по разминированию противопожарных рвов.
По предварительным данным, взрыв произошел в результате наезда на противотанковую мину. Техника получила повреждения, обошлось без пострадавших.
«Разминирование лесных массивов сейчас является одной из приоритетных задач на Харьковщине, которая значительно пострадала в результате боевых действий. Особое внимание уделяется очистке территорий, где расположены противопожарные рвы, дороги и подъездные пути. Это необходимо для обеспечения безопасного доступа пожарно-спасательных подразделений в случае возникновения лесных пожаров. Технику можно отремонтировать. А человеческая жизнь — бесценна!» — подчеркнули в ГСЧС.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: изюмский район, новости Харькова, разминирование, розмінування;
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- • Дата публикации материала: 28 апреля 2025 в 19:35;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Машина механизированного разминирования Komatsu подорвалась на территории Студенецкого лесничества Изюмского района Харьковской области.".