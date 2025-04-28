Машина механизированного разминирования подорвалась в Изюмских лесах (фото)

Машина механизированного разминирования Komatsu подорвалась на территории Студенецкого лесничества Изюмского района Харьковской области.

Как информируют в ГСЧС, это произошло в ходе проведения работ по разминированию противопожарных рвов.

По предварительным данным, взрыв произошел в результате наезда на противотанковую мину. Техника получила повреждения, обошлось без пострадавших.

«Разминирование лесных массивов сейчас является одной из приоритетных задач на Харьковщине, которая значительно пострадала в результате боевых действий. Особое внимание уделяется очистке территорий, где расположены противопожарные рвы, дороги и подъездные пути. Это необходимо для обеспечения безопасного доступа пожарно-спасательных подразделений в случае возникновения лесных пожаров. Технику можно отремонтировать. А человеческая жизнь — бесценна!» — подчеркнули в ГСЧС.