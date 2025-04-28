Сегодня 28 апреля: какой праздник и день в истории

28 апреля в Украине – День работников скорой помощи. В этот день в 2022 году на Харьковщине освободили Кутузовку, а в США Палата представителей одобрила ленд-лиз для Украины. В этот день в 2001-м в космос полетел первый турист. В 1947-м началась акция «Висла» — депортация украинского населения в Польше. В 1939-м Гитлер заявил о денонсации польско-немецкого договора о ненападении. В 1938-м арестовали физика Льва Ландау. В 1738-м Папа Римский впервые на уровне руководства католической церкви осудил масонство. В 1686-м британскому Королевскому научному обществу представили первый том главного научного труда Исаака Ньютона «Математические начала натуральной философии».

Праздники и памятные даты 28 апреля

28 апреля в Украине – День работников скорой помощи.

Вместе с миром Украина отмечает День охраны труда, а также Международный день памяти всех жертв труда.

Также сегодня: Всемирный день зарплаты вперед, День химической безопасности, День чтения великой поэзии, День биологических часов, День спасения лягушек.

28 апреля в истории

28 апреля 1686 года британскому Королевскому научному обществу представили первый том главного научного труда Исаака Ньютона «Математические начала натуральной философии». Подробнее.

28 апреля 1738 года Папа Римский Климент XII впервые на уровне руководства католической церкви осудил масонство. В этот день он издал буллу «In eminenti apostolatus specula». В частности, она запрещала католикам становиться масонами. Подробнее.

28 апреля 1938 года в СССР арестовали знаменитого физика и будущего лауреата Нобелевской премии Льва Ландау. Подробнее.

28 апреля 1939 года Гитлер заявил о денонсации двух договоров: польско-немецкого от 1934 года о ненападении и англо-немецкого морского договора от 1935 года. Подробнее.

28 апреля 1947 года началась акция «Висла». Это была депортация всего украинского населения из юго-восточных регионов Польши (Лемковщина, Холмщина, Надсянье и Подляшье) в ее северо-западные земли. Подробнее.

28 апреля 1947 года началось знаменитое путешествие норвежского этнографа Тура Хейердала из Южной Америки на Таити. Подробнее.

28 апреля 2001 года в космос улетел первый турист – Деннис Тито. Подробнее.

28 апреля 2022 года палата представителей США одобрила закон о ленд-лизе для Украины. Подробнее.

28 апреля 2022 года ВСУ освободили село Кутузовка под Харьковом.

28 апреля 2023 года в 4:20 утра во время массированной ракетной атаки по Украине армия РФ нанесла удар по Умани. Ракета Х-101 попала в многоэтажку, в подъезд, в котором проживало 109 человек. В результате удара погибли 23 человека, в том числе – шесть детей.

Церковный праздник 28 апреля

28 апреля чтят память апостолов от 70-ти Ясона и Сосипатра, Керкиры, девы, и других, пострадавших с ними. Подробнее.

Народные приметы

Если погода ясная и теплая, урожай будет хорошим.

Ветреная погода на Вербное воскресенье — к прохладному лету.

Заморозки – к богатому урожаю пшеницы.

Что нельзя делать 28 апреля

Нельзя стричь волосы и ногти и прокалывать уши.

Нельзя начинать ремонт или делать перестановку в доме.

Этот день не подходит для помолвки и женитьбы.