Около млн грн могут переплатить на восстановлении дома на Харьковщине — ХАЦ

В Балаклее Харьковской области планируют вложить в восстановление многоквартирного дома на улице Арсенальной, 29, около 7,7 миллиона гривен. В ОО «Харьковский антикоррупционный центр» заявляют, что цены на некоторые материалы в смете завышены и общая переплата может составить около миллиона гривен.

Договор с подрядчиком ООО «Балрембуд» заключило управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и благоустройства Балаклейского горсовета, пишут аналитики со ссылкой на Prozorro.

По данным антикоррупционеров, только на мембране переплата может составлять более 180 тысяч гривен. В смете она прописана по 810 гривен за квадратный метр.

В магазине аналогичная мембрана стоит 635,9 гривны за квадратный метр.

Оконные блоки запланировали вставлять по 8800 гривен за квадратный метр. Для сравнения, в Харькове в домах вставляют окна по 4500-5500 гривен за квадратный метр, то есть почти вдвое дешевле, продолжают в ХАЦ.

Цементный раствор М100 покупают без НДС и учета доставки по цене 3800 гривен за кубометр.

Хотя рыночные цены на Харьковщине меньше на тысячу гривен, отмечают активисты. По их подсчетам, вероятная переплата — более 200 тысяч гривен.

Стоимость цементно-песчаной смеси завышена почти втрое — 14 гривен за килограмм, хотя в строймаркетах она есть в ассортименте по 5 гривен за килограмм, пишет ХАЦ.

Почти полтора миллиона гривен планируют потратить на минераловатные плиты Izover толщиной 300 мм. Стоимость квадратного метра в смете — 1500 гривен.

ХАЦ нашел в продаже аналогичные плиты стоимостью 1331 гривна за квадратный метр. Это еще около 150 тысяч гривен вероятной переплаты, отметили антикоррупционеры.

Геотекстиль термофицированный прописали по цене 90 гривен за квадратный метр, хотя его цена в «Эпицентре» — 67,9 гривны за квадрат.

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