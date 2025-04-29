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В среду в одном из районов Харькова отключат свет: адреса

Общество 16:08   29.04.2025
Виктория Яковенко
В среду в одном из районов Харькова отключат свет: адреса Фото: АО «Харьковоблэнерго»/Telegram

С 09:00 до 17:00 в среду, 30 апреля, частично будут обесточены потребители в Индустриальном районе Харькова.

Это необходимо, чтобы провести ремонтные работы, сообщили в АО «Харьковоблэнерго».

Электрики не будет по следующим улицам и адресам: Автоматный пр-д, Библика ул., Станковый пер., 1-й Станковый в-д, 2-й Станковый в-д, Дробицкая ул., Электровозная ул., Электровозный в-д, Электровозный пр-д, Ивана Каркача б-р, Ивана Каркача в-д, Ивана Каркача пер., Конструкторская ул., Конструкторский пер., Лазурная ул., Луи Пастера пр-д, Мира ул., Мохнацкая ул., Мохнацкий в-д, Новицкая ул., Подшипниковая ул., Подшипниковый пер., Плитковая ул., Плитковый пос., Плиточный в-д, Плиточный пр-д, Пономаренковская ул., Пономаренковский в-д, Пономаренковский пр-д, Пономаренковский пер., Пятихатская ул., Роганская улица, Роганский пр-д, Сепараторный пр-д, Тихая ул., Уютная ул., Шариковая ул., Шариковый в-д.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 29 апреля 2025 в 16:08;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "С 09:00 до 17:00 в среду, 30 апреля, частично будут обесточены потребители в Индустриальном районе Харькова.".