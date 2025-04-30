«И так – каждый день» — Зеленский о налете российских «Шахедов»
Президент Украины Владимир Зеленский после атаки на Украину более чем сотни ударных БпЛА за одну ночь призвал США давить на Россию, а не просто разговаривать.
«Все утро в небе над Украиной продолжают летать российские дроны. И так – каждый день. Именно поэтому нужно давление на Россию, сильные дополнительные санкции, которые сработают. Давление, а не просто слова или попытки убедить, должны заставить Россию прекратить огонь и завершить войну. Давление Соединенных Штатов, Европы, всех в мире, кто считает, что войне не место на Земле. Нужны дополнительные системы ПВО для защиты наших людей, которые сделают этот воздушный террор России невозможным», — написал президент утром 30 апреля.
Он сообщил, что за ночь Украину атаковали более ста ударных дронов, а с начала недели — 375, из которых более 190 — «Шахеды».
В Харькове уже известно о 47 пострадавших, среди которых двое детей и беременная женщина. «Прилет» был возле городской больницы, повреждены корпуса и хоспис, также пострадали 85 домов.
Читайте также: Атака «Шахедов» на Харьков: последствия в каждом из районов (фото, видео)
В Днепре есть погибший и раненая. Удар пришелся по гражданской инфраструктуре. Также «прилет» был по зданию шахты в Доброполье, там есть раненый.
Новости по теме:
- Категории: Мир, Политика, Происшествия, Украина, Харьков; Теги: Зеленский, прилеты, сша, шахеды;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: ««И так – каждый день» — Зеленский о налете российских «Шахедов»»; из категории Мир на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 30 апреля 2025 в 11:22;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Президент Украины Владимир Зеленский после атаки на Украину более чем сотни ударных БпЛА за одну ночь призвал США давить на Россию, а не просто разговаривать".