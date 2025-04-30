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«И так – каждый день» — Зеленский о налете российских «Шахедов»

Мир 11:22   30.04.2025
Оксана Горун
«И так – каждый день» — Зеленский о налете российских «Шахедов» Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский после атаки на Украину более чем сотни ударных БпЛА за одну ночь призвал США давить на Россию, а не просто разговаривать.

«Все утро в небе над Украиной продолжают летать российские дроны. И так – каждый день. Именно поэтому нужно давление на Россию, сильные дополнительные санкции, которые сработают. Давление, а не просто слова или попытки убедить, должны заставить Россию прекратить огонь и завершить войну. Давление Соединенных Штатов, Европы, всех в мире, кто считает, что войне не место на Земле. Нужны дополнительные системы ПВО для защиты наших людей, которые сделают этот воздушный террор России невозможным», — написал президент утром 30 апреля.

Он сообщил, что за ночь Украину атаковали более ста ударных дронов, а с начала недели — 375, из которых более 190 — «Шахеды».

В Харькове уже известно о 47 пострадавших, среди которых двое детей и беременная женщина. «Прилет» был возле городской больницы, повреждены корпуса и хоспис, также пострадали 85 домов.

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В Днепре есть погибший и раненая. Удар пришелся по гражданской инфраструктуре. Также «прилет» был по зданию шахты в Доброполье, там есть раненый.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 30 апреля 2025 в 11:22;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Президент Украины Владимир Зеленский после атаки на Украину более чем сотни ударных БпЛА за одну ночь призвал США давить на Россию, а не просто разговаривать".