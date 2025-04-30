«И так – каждый день» — Зеленский о налете российских «Шахедов»

Президент Украины Владимир Зеленский после атаки на Украину более чем сотни ударных БпЛА за одну ночь призвал США давить на Россию, а не просто разговаривать.

«Все утро в небе над Украиной продолжают летать российские дроны. И так – каждый день. Именно поэтому нужно давление на Россию, сильные дополнительные санкции, которые сработают. Давление, а не просто слова или попытки убедить, должны заставить Россию прекратить огонь и завершить войну. Давление Соединенных Штатов, Европы, всех в мире, кто считает, что войне не место на Земле. Нужны дополнительные системы ПВО для защиты наших людей, которые сделают этот воздушный террор России невозможным», — написал президент утром 30 апреля.

Он сообщил, что за ночь Украину атаковали более ста ударных дронов, а с начала недели — 375, из которых более 190 — «Шахеды».

В Харькове уже известно о 47 пострадавших, среди которых двое детей и беременная женщина. «Прилет» был возле городской больницы, повреждены корпуса и хоспис, также пострадали 85 домов.

В Днепре есть погибший и раненая. Удар пришелся по гражданской инфраструктуре. Также «прилет» был по зданию шахты в Доброполье, там есть раненый.