Терехов про харьковчан: на местах прилетов предлагают поселить соседей к себе

Мэр Игорь Терехов в эфире нацмарафона несколько раз поблагодарил жителей города за стойкость, единство и то, что не покидают Харьков.

Терехов рассказал о последствиях ночной массированной атаки «Шахедов» на город.

«У нас сегодня 47 пострадавших людей, среди которых два ребенка и беременная женщина. К счастью, умерших у нас нет. Но есть люди, которые сейчас находятся в больнице в очень тяжелом состоянии. И врачи делают все возможное, чтобы как можно скорее восстановить их здоровье. Мы пережили очень тяжелую ночь. Было 16 попаданий – 16 «Шахедов» в пяти районах города Харькова. Сейчас у нас есть 85 пострадавших домов. К сожалению, есть разрушенные частные дома. Было попадание в Слободском районе в многоэтажку – прямое попадание между 7-м и 8-м этажами, разбиты квартиры. Было попадание между 7 и 8 этажами. Наши службы работают, чтобы закрыть контуры. Пострадали электросети. Пострадали две больницы. К счастью, пациенты не пострадали, но мы были вынуждены переводить их из палат, где были разбиты окна», — описал события Терехов.

Он отметил, что побывал за ночь на всех местах «прилетов» и поблагодарил харьковчан за то, что сохраняют боевой дух.

«С первого дня войны я благодарен харьковчанам, которые не покидают город и работают, несмотря на то, что обстреливают инфраструктурные объекты и производственные предприятия. Например, вчера пострадала работавшая кондитерская фабрика. Все будем приводить в порядок. Я вчера в очередной раз поразился единству харьковчан, когда подходили люди из соседних домов и предлагали переселить к себе в квартиры (тех, чьи квартиры повреждены — Ред.). И очень многие нашли убежище в квартирах наших харьковчан. Я очень благодарен таким людям», — сказал мэр.

Напомним, в период с 22:00 по 22:30 29 апреля под атакой «Шахедов» были пять районов Харькова: Киевский, Шевченковский, Слободской, Салтовский и Немышлянский. Зафиксировали не менее 16 ударов. Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил о 45 пострадавших. Харьковская областная прокуратура сообщила, что повреждены многоквартирные и частные дома, гражданские предприятия, автомобили и две городские больницы. По данным ГСЧС, в городе возникло 13 пожаров.