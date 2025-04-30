Леса горят на Харьковщине из-за ударов РФ: где сложная ситуация (фото)
Фото: «Слобожанский лесной офис»
В течение недели площадь возгораний в лесах на Харьковщине в результате обстрелов достигла более 50 га.
«Больше всего страдают лесные массивы Изюмского лесничества. Здесь пожары возникают в лесах, находящихся недалеко от линии столкновения. Ситуация осложняется заминированностью территорий», – сообщили в «Слобожанском лесном офисе».
Сложная ситуация в Боровском лесничестве, говорится в сообщении. В разных местах из-за повторных обстрелов идет ликвидация пожаров.
«На одном из участков, который загрязнен взрывоопасными предметами и находится в 13 км от линии столкновения, огонь охватил площадь 30 га и распространился в природно-заповедный фонд», — отметили лесничие.
На месте работает техника ГСЧС и лесничих, а также пиротехники.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: леса, обстрел, пожары, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 30 апреля 2025 в 12:32;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В течение недели площадь возгораний в лесах на Харьковщине в результате обстрелов достигла более 50 га.".