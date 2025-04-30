Леса горят на Харьковщине из-за ударов РФ: где сложная ситуация (фото)

В течение недели площадь возгораний в лесах на Харьковщине в результате обстрелов достигла более 50 га.

«Больше всего страдают лесные массивы Изюмского лесничества. Здесь пожары возникают в лесах, находящихся недалеко от линии столкновения. Ситуация осложняется заминированностью территорий», – сообщили в «Слобожанском лесном офисе».

Сложная ситуация в Боровском лесничестве, говорится в сообщении. В разных местах из-за повторных обстрелов идет ликвидация пожаров.

«На одном из участков, который загрязнен взрывоопасными предметами и находится в 13 км от линии столкновения, огонь охватил площадь 30 га и распространился в природно-заповедный фонд», — отметили лесничие.

На месте работает техника ГСЧС и лесничих, а также пиротехники.