Live
  • Ср 30.04.2025
  • Харьков  +18°С
  • USD 41.56
  • EUR 47.28

Леса горят на Харьковщине из-за ударов РФ: где сложная ситуация (фото)

Общество 12:32   30.04.2025
Виктория Яковенко
Леса горят на Харьковщине из-за ударов РФ: где сложная ситуация (фото) Фото: «Слобожанский лесной офис»

В течение недели площадь возгораний в лесах на Харьковщине в результате обстрелов достигла более 50 га.

«Больше всего страдают лесные массивы Изюмского лесничества. Здесь пожары возникают в лесах, находящихся недалеко от линии столкновения. Ситуация осложняется заминированностью территорий», – сообщили в «Слобожанском лесном офисе».

Сложная ситуация в Боровском лесничестве, говорится в сообщении. В разных местах из-за повторных обстрелов идет ликвидация пожаров.

«На одном из участков, который загрязнен взрывоопасными предметами и находится в 13 км от линии столкновения, огонь охватил площадь 30 га и распространился в природно-заповедный фонд», — отметили лесничие.

На месте работает техника ГСЧС и лесничих, а также пиротехники.

пожары в лесах на Харьковщине
Фото: «Слобожанский лесной офис»
пожары в лесах на Харьковщине
Фото: «Слобожанский лесной офис»

Читайте также: 13 пожаров из-за ударов по Харькову тушили 163 спасателя и пожарный поезд

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Новости Харькова — главное 30 апреля: уже 47 пострадавших, повреждены больницы
Новости Харькова — главное 30 апреля: уже 47 пострадавших, повреждены больницы
30.04.2025, 11:41
Атака «Шахедов» на Харьков: последствия в каждом из районов (фото, видео)
Атака «Шахедов» на Харьков: последствия в каждом из районов (фото, видео)
30.04.2025, 09:33
Терехов созывает внеочередную сессию горсовета в Харькове: что будут решать
Терехов созывает внеочередную сессию горсовета в Харькове: что будут решать
29.04.2025, 11:37
«Терехов умалчивает» — как пропаганда РФ оправдывает атаку БпЛА на Харьков
«Терехов умалчивает» — как пропаганда РФ оправдывает атаку БпЛА на Харьков
30.04.2025, 12:07
Терехов про харьковчан: на местах прилетов предлагают поселить соседей к себе
Терехов про харьковчан: на местах прилетов предлагают поселить соседей к себе
30.04.2025, 11:04
Леса горят на Харьковщине из-за ударов РФ: где сложная ситуация (фото)
Леса горят на Харьковщине из-за ударов РФ: где сложная ситуация (фото)
30.04.2025, 12:32

Новости по теме:

13:24
ГП «Леса Украины» возобновит работу трех гослесхозов Харьковщины
11:57
На Харьковщине предупреждают о высокой пожароопасности в лесах
15:03
250 человек эвакуируют из-за пожара на Харьковщине – Синегубов
15:54
«Ситуация на Харьковщине критическая» — лесники о масштабных пожарах
11:39
2200 га выгорело из-за пожаров на Харьковщине за неделю, пострадали 11 человек

Вы читали новость: «Леса горят на Харьковщине из-за ударов РФ: где сложная ситуация (фото)»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 30 апреля 2025 в 12:32;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В течение недели площадь возгораний в лесах на Харьковщине в результате обстрелов достигла более 50 га.".