Утром БпЛА снова атаковали Харьковщину: среди пострадавших – дети

Утром армия РФ несколькими беспилотниками, предварительно «Герань-2», атаковала жилую застройку города Пивденное, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

«Горели конструктивные элементы многоквартирного жилого дома, неэксплуатированного здания, легковые автомобили. Повреждены многоквартирный и частные жилые дома, автомобили», — рассказали правоохранители.

По их данным, пострадали девять человек. Острую реакцию на стресс получили четверо взрослых и пятеро детей от 5 до 15 лет, которые на момент обстрела находились дома. Им оказали помощь на месте.

Правоохранители открыли уголовное производство по ст. 438 УКУ.