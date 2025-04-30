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Утром БпЛА снова атаковали Харьковщину: среди пострадавших – дети

Общество 12:55   30.04.2025
Виктория Яковенко
Утром БпЛА снова атаковали Харьковщину: среди пострадавших – дети Фото: ГУНП в Харьковской области

Утром армия РФ несколькими беспилотниками, предварительно «Герань-2», атаковала жилую застройку города Пивденное, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

«Горели конструктивные элементы многоквартирного жилого дома, неэксплуатированного здания, легковые автомобили. Повреждены многоквартирный и частные жилые дома, автомобили», — рассказали правоохранители.

По их данным, пострадали девять человек. Острую реакцию на стресс получили четверо взрослых и пятеро детей от 5 до 15 лет, которые на момент обстрела находились дома. Им оказали помощь на месте.

Правоохранители открыли уголовное производство по ст. 438 УКУ.

удар БпЛА по Пивденному
Фото: ГУНП в Харьковской области
удар БпЛА по Пивденному
Фото: ГУНП в Харьковской области
удар БпЛА по Пивденному
Фото: ГУНП в Харьковской области

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 30 апреля 2025 в 12:55;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Утром армия РФ несколькими беспилотниками, предварительно «Герань-2», атаковала жилую застройку города Пивденное, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.".