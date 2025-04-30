Утром БпЛА снова атаковали Харьковщину: среди пострадавших – дети
Фото: ГУНП в Харьковской области
Утром армия РФ несколькими беспилотниками, предварительно «Герань-2», атаковала жилую застройку города Пивденное, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
«Горели конструктивные элементы многоквартирного жилого дома, неэксплуатированного здания, легковые автомобили. Повреждены многоквартирный и частные жилые дома, автомобили», — рассказали правоохранители.
По их данным, пострадали девять человек. Острую реакцию на стресс получили четверо взрослых и пятеро детей от 5 до 15 лет, которые на момент обстрела находились дома. Им оказали помощь на месте.
Правоохранители открыли уголовное производство по ст. 438 УКУ.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: атака БпЛА, діти, дети, полиция, пострадали, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 30 апреля 2025 в 12:55;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Утром армия РФ несколькими беспилотниками, предварительно «Герань-2», атаковала жилую застройку города Пивденное, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.".