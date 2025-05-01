Идут заморозки: прогноз погоды в Харькове и области на 2 мая

Харьковский региональный центр по гидрометеорологии предупредил, что нынешней ночью на поверхности грунта могут быть заморозки до – 2°.

Этот прогноз касается Харьковской области. Там метеорологи предвидят ночью 2 – 7° тепла, а на поверхности грунта местами заморозки 0 – 2° мороза, днем + ​​13 – 18°С. Ночью местами будет небольшой дождь, а днем — без осадков.

В Харькове осадков не прогнозируют ни днем, ни ночью. Температура воздуха: ночью 3 – 5° тепла, днем ​​15 – 17°.

В регионе будет достаточно сильный ветер 7 – 12 м/с.