Идут заморозки: прогноз погоды в Харькове и области на 2 мая
Харьковский региональный центр по гидрометеорологии предупредил, что нынешней ночью на поверхности грунта могут быть заморозки до – 2°.
Этот прогноз касается Харьковской области. Там метеорологи предвидят ночью 2 – 7° тепла, а на поверхности грунта местами заморозки 0 – 2° мороза, днем + 13 – 18°С. Ночью местами будет небольшой дождь, а днем — без осадков.
В Харькове осадков не прогнозируют ни днем, ни ночью. Температура воздуха: ночью 3 – 5° тепла, днем 15 – 17°.
В регионе будет достаточно сильный ветер 7 – 12 м/с.
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- • Дата публикации материала: 1 мая 2025 в 20:13;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковский региональный центр по гидрометеорологии предупредил, что нынешней ночью на поверхности грунта могут быть заморозки до – 2°".