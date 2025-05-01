Пес в Харькове испугался взрывов и прыгнул в реку: спасатели помогли (видео)

В Харькове сотрудники ГСЧС пришли на помощь псу, пострадавшему от российской атаки БпЛА.

«В Харькове пес, испугавшись взрывов во время российской атаки БпЛА, прыгнул в реку Лопань и не смог самостоятельно выбраться из воды. Спасатели с помощью лодки доставили четвероногую на берег», — сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Видео: Павел Пахоменко/МГ «Накипіло»

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