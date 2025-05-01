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Работа в Харькове и области: вакансии недели от 18 до 50 тысяч гривен

Общество 16:50   01.05.2025
Виктория Яковенко
Работа в Харькове и области: вакансии недели от 18 до 50 тысяч гривен Фото: ХОВА

По состоянию на 1 мая в Харьковской области актуальны 2916 вакансий, сообщили в ХОВА со ссылкой на данные областной службы занятости.

Рейтинг этой недели возглавляет вакансия монтажника систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации с зарплатой в 50 тысяч гривен. Повар будет иметь 49900, а агроном – 36 тысяч.

Начальник отдела стандартизации будет зарабатывать 35 тысяч, механик по ремонту транспорта — 30 тысяч, наладчик оборудования в производстве пищевой продукции — 26 тысяч, машинист экскаватора одноковшового — 25260, помощник судьи — 21430, лаборант химического анализа — 20910, а красильщик (производство текстиля) — 18 тысяч.

С полным перечнем актуальных вакансий можно ознакомиться по ссылке.

По вопросам занятости и безработицы можно обратиться на горячую линию областной службы занятости, которая работает с понедельника по пятницу, с 08:30 до 17:00 по телефонам: 0800 600 498; +38 096 055 48 69.

Читайте также: Харьковчанам предлагают работу с зарплатой 50 — 100 тыс. грн: подробности

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 1 мая 2025 в 16:50;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По состоянию на 1 мая в Харьковской области актуальны 2916 вакансий, сообщили в ХОВА со ссылкой на данные областной службы занятости.".