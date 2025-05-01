Работа в Харькове и области: вакансии недели от 18 до 50 тысяч гривен

По состоянию на 1 мая в Харьковской области актуальны 2916 вакансий, сообщили в ХОВА со ссылкой на данные областной службы занятости.

Рейтинг этой недели возглавляет вакансия монтажника систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации с зарплатой в 50 тысяч гривен. Повар будет иметь 49900, а агроном – 36 тысяч.

Начальник отдела стандартизации будет зарабатывать 35 тысяч, механик по ремонту транспорта — 30 тысяч, наладчик оборудования в производстве пищевой продукции — 26 тысяч, машинист экскаватора одноковшового — 25260, помощник судьи — 21430, лаборант химического анализа — 20910, а красильщик (производство текстиля) — 18 тысяч.

С полным перечнем актуальных вакансий можно ознакомиться по ссылке.

По вопросам занятости и безработицы можно обратиться на горячую линию областной службы занятости, которая работает с понедельника по пятницу, с 08:30 до 17:00 по телефонам: 0800 600 498; +38 096 055 48 69.