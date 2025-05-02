Благодаря кому держится Харьков, сообщил Терехов (видео)
Мэр Харькова Игорь Терехов в эфире нацмарафона поблагодарил всех коммунальщиков города и рассказал, как поощряют работников в областном центре.
«Харьковчане несокрушимые. И я очень благодарен каждому харьковчанину, который сегодня живет и работает в Харькове. Я понимаю как это непросто, потому что постоянные обстрелы. Я очень благодарен коммунальным предприятиям, всем, кто присоединяется к нам, когда мы приезжаем на «прилеты». Когда наши коммунальные службы и волонтеры работают с нами, и устраняем все эти серьезные повреждения. Это и жилые дома, и разбитые крыши, здания. Я очень благодарен всем коммунальным предприятиям, которые работают, зашивают окна, вставляют окна, убирают. Благодаря им, на самом деле, город держится, и город работает», — сказал городской голова.
Он также сообщил, как в городе поддерживают коммунальные службы. В частности, напомнил, что на сессии горсовета освободили от уплаты коммуналки некоторые КП.
«Кроме этого, мы поощряем людей, выплачиваем премиальные. Да, это небольшие суммы. Это прежде всего наша благодарность этим людям», — отметил Терехов.
Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: Игорь Терехов, коммунальщики, новости Харькова, премия;
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- • Дата публикации материала: 2 мая 2025 в 13:46;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов в эфире нацмарафона поблагодарил всех коммунальщиков города и рассказал, как поощряют работников в областном центре.".