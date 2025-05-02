Live
  • Пт 02.05.2025
  • Харьков  +13°С
  • USD 41.59
  • EUR 47.08

Благодаря кому держится Харьков, сообщил Терехов (видео)

Общество 13:46   02.05.2025
Виктория Яковенко
Благодаря кому держится Харьков, сообщил Терехов (видео) Скриншот

Мэр Харькова Игорь Терехов в эфире нацмарафона поблагодарил всех коммунальщиков города и рассказал, как поощряют работников в областном центре.

«Харьковчане несокрушимые. И я очень благодарен каждому харьковчанину, который сегодня живет и работает в Харькове. Я понимаю как это непросто, потому что постоянные обстрелы. Я очень благодарен коммунальным предприятиям, всем, кто присоединяется к нам, когда мы приезжаем на «прилеты». Когда наши коммунальные службы и волонтеры работают с нами, и устраняем все эти серьезные повреждения. Это и жилые дома, и разбитые крыши, здания. Я очень благодарен всем коммунальным предприятиям, которые работают, зашивают окна, вставляют окна, убирают. Благодаря им, на самом деле, город держится, и город работает», — сказал городской голова.

Он также сообщил, как в городе поддерживают коммунальные службы. В частности, напомнил, что на сессии горсовета освободили от уплаты коммуналки некоторые КП.

«Кроме этого, мы поощряем людей, выплачиваем премиальные. Да, это небольшие суммы. Это прежде всего наша благодарность этим людям», — отметил Терехов.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

Читайте также: «Невиданный объем» — Терехов о разрушениях в Харькове за месяц

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Трамп испортил Путину праздник 9 мая
Трамп испортил Путину праздник 9 мая
02.05.2025, 08:53
Новости Харькова — главное за 2 мая: удары БпЛА и КАБ, статистика разрушений
Новости Харькова — главное за 2 мая: удары БпЛА и КАБ, статистика разрушений
02.05.2025, 14:43
ЧП в Мерефе: работник предприятия попал в ловушку, подробности (фото)
ЧП в Мерефе: работник предприятия попал в ловушку, подробности (фото)
02.05.2025, 13:23
Идут заморозки: прогноз погоды в Харькове и области на 2 мая
Идут заморозки: прогноз погоды в Харькове и области на 2 мая
01.05.2025, 20:13
Благодаря кому держится Харьков, сообщил Терехов (видео)
Благодаря кому держится Харьков, сообщил Терехов (видео)
02.05.2025, 13:46
КАБы ударили по Харьковщине: пострадала женщина, произошел пожар (фото)
КАБы ударили по Харьковщине: пострадала женщина, произошел пожар (фото)
02.05.2025, 14:39

Новости по теме:

13:58
В Харькове – снова «прилет» БпЛА «Молния»: под ударом – Основянский район
12:10
По Харькову ударил БпЛА «Молния»: куда попал дрон, сообщил Терехов
11:52
Апрель в Харькове побил рекорд по числу «прилетов» с начала войны — Терехов
23:53
Новости Харькова — главное 30 апреля: последствия атаки БпЛА, сессия
23:48
В Харькове — «прилет» «Молнии» в АЗС, начался пожар — Терехов

Вы читали новость: «Благодаря кому держится Харьков, сообщил Терехов (видео)»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 2 мая 2025 в 13:46;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов в эфире нацмарафона поблагодарил всех коммунальщиков города и рассказал, как поощряют работников в областном центре.".