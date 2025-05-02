Благодаря кому держится Харьков, сообщил Терехов (видео)

Мэр Харькова Игорь Терехов в эфире нацмарафона поблагодарил всех коммунальщиков города и рассказал, как поощряют работников в областном центре.

«Харьковчане несокрушимые. И я очень благодарен каждому харьковчанину, который сегодня живет и работает в Харькове. Я понимаю как это непросто, потому что постоянные обстрелы. Я очень благодарен коммунальным предприятиям, всем, кто присоединяется к нам, когда мы приезжаем на «прилеты». Когда наши коммунальные службы и волонтеры работают с нами, и устраняем все эти серьезные повреждения. Это и жилые дома, и разбитые крыши, здания. Я очень благодарен всем коммунальным предприятиям, которые работают, зашивают окна, вставляют окна, убирают. Благодаря им, на самом деле, город держится, и город работает», — сказал городской голова.

Он также сообщил, как в городе поддерживают коммунальные службы. В частности, напомнил, что на сессии горсовета освободили от уплаты коммуналки некоторые КП.

«Кроме этого, мы поощряем людей, выплачиваем премиальные. Да, это небольшие суммы. Это прежде всего наша благодарность этим людям», — отметил Терехов.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»